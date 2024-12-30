大熊貓BB｜盈盈首試「一湊二」　場面甜蜜溫馨　細佬吃奶家姐索吻

海洋公園一對大熊貓龍鳳胎出生至今四個多月，一直由園方安排輪流與媽媽盈盈相處。園方今日（30日）公布最新片段，盈盈近日首次嘗試「一湊二」，同時間照顧一對子女。兩姐弟見到媽媽十分活躍，紛紛撲到媽媽身上，為食的細佬忘情吃奶，而家姐則向母親索吻表達愛意，場面甜蜜溫馨！



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盈盈將細佬、家姐抱入懷

盈盈自誕下一對龍鳳胎後，一直都有海洋公園一眾「奶爸奶媽」擔當「援軍」，每日都只需與家姐或細佬其中一隻相處，輪流照顧牠們。不過，近日盈盈踏出新一步，首次嘗試「一湊二」，同時間照顧一對姊弟。

片段一開始，即見到一對姊弟撲在盈盈身上，為食的細佬搶到「有利位置」，在下方忘情吃奶，至於騎在細佬身上的家姐，則乘機向媽媽表達愛意，不斷伸向盈盈咀邊索吻。盈盈「雙拳難敵四手」，索性反客為主，將兩小隻一抱入懷，場面甜蜜溫馨。

網民叫家姐「唔好踩親細佬呀」

片段吸引不少網民留下「心心眼」，有網民大讚家姐「生性」，向媽媽「錫返幾啖先」報答照顧之恩，亦有網民笑言「家姐唔好踩親細佬呀」。

另外，片段中細佬背部亦有紫色的「彩蛋」，海洋公園表示，紫色記號是以動物安全食用色素製作，方便護理員做行為觀察記錄時，更易分辨家姐及細佬。有網民笑言，「有啲似豬肉章啊」。

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