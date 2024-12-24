大熊貓BB｜過首個平安夜 家姐活潑亂動 細佬呈醉酒「登出」狀態
撰文：何瑞芬
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今日（24日）是平安夜，港人要過聖誕佳節，海洋公園大熊貓盈盈的一對雙胞胎也在過聖誕節。 香港大熊貓官方專頁今晚更新雙胞胎大熊貓最新生活短片，只見兩姐弟被放在一個籃子中，後面有「Merry Christmas」的祝賀牌，家姐籃子中捲縮亂動，細佬則半身拋出籃外一動不動，尤如「登出狀態」，不少網民笑言細佬剛去蘭桂坊慶祝聖誕飲醉了。專頁貼文表示，「奶爸奶媽」飼養員早已為姐弟兩日準備聖誕禮物，但就賣關子稱會在拆禮物日才揭曉。
海洋公園兩隻雙胞胎大熊貓，今日渡過誕生後首個平安夜，香港大熊貓官方專頁更新姐弟的如何過節，見兩隻大熊貓被放在一個籃子裡，後面有立牌寫著「Merry Christmas」，並畫有姐弟戴上聖誕帽的卡通圖案，十分可愛。
細佬一動也不動尤如「登出狀態」
家姐在籃子裡不時捲縮亂動，十分活潑，反觀細佬則半身探出籃子外一動也不動，尤如「登出狀態」。不少網民笑言「細佬咁早就飲醉咗？」、「細佬咁早去完蘭桂芳（坊）」等等。
專頁貼文透露，「奶爸奶媽」飼養員早已為姐弟兩日準備聖誕禮物，但就賣關子稱會在拆禮物日才揭曉。想知家姐和細佬收到什麼聖誕禮物，便要多等兩日了。
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