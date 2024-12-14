財赤下資助巴士的士轉用電動車　謝展寰指推動發展值得投資

政府早前公布《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，將推出資助計劃，資助專營巴士營辦商購買電動巴士、及資助的士業界購買電動的士，涉款約6億元。環境及生態局局長謝展寰今早（14日）在電台節目中表示，現時政府財赤，有人質疑提供資助協助業界轉型是否合適，但有關資助除了可避免將成本轉嫁市民外，而且可以推動技術發展、及市場的建立和擴展，形容是很值得的投資。



11月20日，立法會開大會，出席的包括環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片/廖雁雄攝）

謝展寰認為，電動巴士價格比傳統巴士貴，政府向專營巴士營辦商提供資助，可避免巴士公司將成本轉嫁市民。而且，全球都在綠色轉型，是經濟新機遇，資助可推動電動車技術發展和擴大有關市場，加上經過試驗後，電動雙層巴士的價格已有所下降，有望可與傳統巴士比較。他又表示，香港作為國際城市，做綠色轉型可成為展示窗口助力國家，同時可以配合國家的電動車技術發展。

有意見指出電動的士就算使用快速充電亦需較長時間完成充電，會否考慮採用換電技術，謝展寰稱政府對換電技術持開放態度，不過現時未有實際建議，香港亦未必有足夠土地供電動的士換電。他又認為，充電技術發展急速，相信日後換電與充電時間相差不會很大。

謝展寰續指不會為電動的士提供電費補貼，因為舊款石油氣的士轉為電動車時，燃料費已下降約3成。不過，政府正在外判營辦商興建電動車充電樁，可以在條款上要求為的士業界提供充電優惠。