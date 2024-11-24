謝展寰：都市固體廢物棄置量已越頂峰　開始穩步下降

環境及生態局局長謝展寰今日（24日）發表網誌指，香港的廢物量已越過2018年及2021年的頂峰，開始穩步下降；至於膠袋棄置量，2023年有約37.2億個，亦較2022年的約54.3億個大幅減少31.5%。2023年本港主要都市固體廢物整體統計報告將於下月公布。



環境及生態局局長謝展寰在其網誌指，10年香港的人均棄置量從2014的每日1.35公斤上升至2018年的1.53公斤，受到疫情影響，人均棄置量有所下降，但隨後數字便急升。

至2023年，廢物棄置量則按年減少2.2%，而2023年的人均棄置量為每日1.44公斤，按年下跌 4.7%，比2021年的1.53公斤下跌5.9%。當中，廢塑膠的棄置量減少10.5%；整體廚餘減少3.4%，其中家居廚餘更減少12.6%；廢紙和金屬則分別下跌3.2%和9.5%。

他表示，香港的廢物量已越過2018及2021年的頂峰，開始穩步下降。至於其他2023年的主要都市固體廢物統計數字，會隨整體統計報告於下月公布。

環境及生態局局長謝展寰指，香港的廢物量已越過2018及2021年的頂峰，開始穩步下降。（環境及生態局官方圖片）

推廣社區回收網絡 回收量按年增逾5.5萬公噸

根據過往數年的數據作分析，謝展寰指香港的廢物量在不斷增加的同時，回收率會下降，而疫情導致市民的回收意欲更低，隨着環保署擴展社區回收網絡，都市固體廢物的整體回收率開始上升。總回收量由2022年約191萬公噸增加至2023年接近197萬公噸，增加逾5.5萬公噸，回收率亦由32%上升至33%。

2023年膠袋棄置量約37.2億個 較2022年大減31.5%

環保署在2022年12月31日改良膠袋收費計劃，謝展寰指出，2023年塑膠購物袋棄置量約37.2億個，較2022年的約54.3億個大幅減少31.5%，按膠袋類別作分的話，平口袋的棄置量更按年下跌超過60%。

晚間回收流動點至9月底收集約46公噸回收物

謝展寰提到，「綠在區區」收集點數量已由2022年7月約160個大幅增加至現時500 多個，並將於明年第一季進一步增加至800個。環保署亦在公共屋邨開設45間回收便利點(綠仔店)，至年底會擴展至50間，服務覆蓋約120萬人口，並逐步延長其營運時間，由朝9晚7延長至朝8晚9。

網誌也提及，環保署試行在晚上營運的晚間回收流動點，港島區的站點率先在6月底運作，在7月錄得2600名訪客，共收集8400公斤回收物；而8月和9月則增至12000公斤和13000公斤。現時晚間回收流動點已擴展至九龍區和新界區。截至9月底，所有晚間回收流動點合共收集約46公噸的回收物。

廢物廚餘回收量上升 現時平均每日收約310公噸廚餘

由2023年底至今年10月，環保署已將廚餘收集點由800個增至1450個，今年6月底亦完成在全港213個公共屋邨安裝共740個智能廚餘回收桶。

謝展寰指，公屋的廢物回收量持續上升，其中公共屋邨回收便利點9月的回收量較5月上升40%，而公共屋邨10月的廚餘回收量與5月相比，亦上升接近70%。整體廚餘回收量也顯著增加，現時平均每日廚餘收集量約310公噸，相較去年12月增加50%。