巴士加價｜九巴/城巴/嶼巴周日起新收費一覽　有非過海線收$20.8

九巴、城巴及嶼巴周日（5日）起加價，加幅分別4.3%、7.5%及6.5%，預計約八成乘客每程車費加不多於0.5元，約九成半加不多於1元。不過除去旅遊及通宵路線外，多條路線加價超過1元，其中以邊境關口的B線及過海路線加價最多，其中來往大圍站至香園圍口岸的城巴B8線加價2元，來往天水圍至金鐘的城巴過海線967、969亦加價1.6元。九巴部份非過海線加價後達到20.8元，收費與小瀝源至中環的過海線182號線看齊。



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市民注意，三間巴士公司明日起加價，其中城巴加幅最多，達7.5%，九巴及嶼巴則分別加價4.3%.及6.5%。政府早前指已要求巴士公司檢視了相關路線的服務性質和現時的票價水平而作出適當調整，對日常通勤乘客乘搭的路線實施較低的加幅，務求將對市民的影響減至最低。

明日起便會實施新票價，縱觀各巴士公司的車費表，除卻通宵及旅遊路線外，加幅最多是俗稱「B車」的關口路線，以及過海路線，後者大部分加價金額都超過1元。

先談及港人北上會用到B線巴士，城巴來往大圍站至香園圍口岸的B8線加價2元至18.1元，加幅達到12.4%；城巴來往上水至香園圍口岸的B7線則加價1.3元至11.3元，加幅達13%；城巴來往屯門至深圳灣口岸的B3亦加價12.2%，達到16.5元。

▼1.5巴士加價後車費表▼



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至於嶼巴來往元朗至深圳灣口岸及九巴來往屯門至香園圍口岸的B2及B9，則分別加價9.7%至5.4%，加價幅度全部超過批准的平均加幅。

至於打工仔關心的過海路線，不少都加價超過1元，尤其是來往新界至港島路線，其中九巴城巴聯營來往大埔至中環的307線、及來往上水至銅鑼灣的678線均加價1.6元，城巴來往天水圍至金鐘的967及969線則加價1.6元至27.3元。

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另外九巴來往上水至中環373及來往粉嶺至會展978線加價後收費27.9元，是非特別線路中車費最貴。

值得一提是，即使並非過海路線，部分穿梭九龍至新界的巴士路線，在上次加價後已超過20元一程，今次加價後收費進一步拉大，比不少過海路線貴。其中屯門來往科學園及教大的263A、263C加至20.8元、來往觀塘至元朗及天水圍的268C、269C亦加至20.8元，車費與九巴城巴聯營、來往小瀝源至中環的過海線182號線看齊。