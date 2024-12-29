2025加價預告｜元旦電費增、公屋交新租　1.5起三間巴士公司加價

即將踏入2025年，2024年經濟低迷，庫房赤字，加價風潮如約而至，元旦日就已有。綜合已公布消息，2025年元旦起有多項公共服務加價接踵而來，首當其衝便是兩電加電費，中電加0.98%、港燈加0.9%；公屋已加租10%，一般租戶的3個月豁免期將在年底屆滿，屆時須支付加10%後的租金。

衣食住行的行方面，1月5日起三間巴士公司九巴、城巴及嶼巴亦會加價，分別平均加4.3%、7.5%及6.5%，其中港人北上常搭的B線加幅全部高於公布的平均加幅，最少也要加7毫。



1月5日起三間巴士公司九巴、城巴及嶼巴亦會加價，分別平均加4.3%、7.5%及6.5%。（資料圖片）

電費

兩電早前已預告元旦起加價，其中中電淨電費為144.3仙，較今年1月貴1.4仙，按年升幅為0.98%；港燈淨電費為167仙，較今年1月貴1.5仙，按年加0.9%。

中電預計在電價調整後，約70%住宅客戶及約50%工商客戶每個月的電費增加不多於5元；港燈預計八成以上的住宅客戶及五成以上的非住宅客戶，每月額外電費不多於10元。

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公屋租金

房屋局早前宣布按租戶入息變化，10月起加租10%。（示意圖／資料圖片）

房屋局早前宣布按租戶入息變化，10月起加租10%，但一般租戶首3個月獲豁免，只須支付原來租金。3個月的豁免期即將在年底結束，意味著公屋租戶明年1月起，須支付加租後的新租金，即較原來租金貴10%。當局預料有22%租戶每月須多交201至250元，另有21%租戶每月須多交151至200元。

房委會停車場

房委會停車場明年元旦日起上調收費。（資料圖片）

租金加，停車場也要加價。房委會商業樓宇小組委員會早前宣布，元旦日起上調房委會轄下停車場收費，各車位月租加價50至200元，其中私家車露天泊位加價140元，升至1,710至2,750元；有蓋泊位則加160元，升至2,060元至3,310元。另外，所有地區私家車、輕型貨車及電單車泊車位於時租收費上調一元；私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則分別上調10元及20元。

巴士加價

行政會議會批准三間巴士公司明年1月5日起加價，九巴加4.3%、城巴加7.5%、新大嶼山巴士加6.5%。（資料圖片）

行政會議早前批准三間巴士公司加價，其中九巴平均加幅為4.3%、城巴加7.5%及嶼巴亦會加6.5%，政府預計實施新收費後，約八成乘客每程車費加不多於0.5元，約九成半加不多於1元。

三間巴士公司新收費表出爐後，B線加幅全高於加幅平均值，最少也要加7毫。城巴往來上水（寶運路）及香園圍口岸的B7線加幅最高，由10元加至11.3元，加幅達13%，往來大圍站及香園圍口岸B8線加幅亦由由16.1元加至18.1元，意味著除長者等2元優惠受惠者，市民北上成本會增加。

中學文憑試（DSE）考試費

考評局宣布2025年中學文憑試考試費加價約4%。（資料圖片）

考評局年中宣布，2025年中學文憑試考試費加價約4%，語文科收747元，其他科目就收499元。本地試場自修生報名費，就由550元加至572元，內地考場報名費則為2059元。若日校考生報考2科語文科和4科其他科目，6科考試費為3490元。

麥當勞加價

香港麥當勞明年1月2日起大部份產品加價0.5元至1元，平均加幅約2%。麥當勞指深受港人喜愛的魚柳包及麥樂雞超值套餐，價格將維持不變，繼續以14元及29元優惠價出售。至於豬柳蛋漢堡餐將由29元加價至30元、醒神超值選炒雙蛋包餐由22元加價至23元、醒神超值選麥芝蛋包餐則由17元加價至18元。

麥當勞將於明年1月1日元旦提供全日早餐，包括McGriddles系列兩個套餐及珍寶套餐。至於明年1月2日至8日，麥當勞將透過APP一連七日推出不同優惠，例如1月2日推出10蚊9件麥樂雞。

•1月2日：10元9件麥樂雞10元

•1月3日：15元火腿扒芝士飽配中汽水

•1月4日：10元呍呢嗱奶昔（可選士多啤梨）

•1月5日：10元香芋批兩個

•1月6日至8日：優惠將稍後陸續公布

