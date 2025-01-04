大熊貓BB有片｜家姐騎木馬變咬馬　萌爆半身瞓椅　更疑似出了牙仔

大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎已4個月多大，海洋公園今（4日）在社交媒體發布「家姐」玩木馬的片段，期間家姐屢次站起身欲「上馬」，但不成功，變成咬木柄，似乎想借力，最後牠半身攤在木椅上。有網民指家姐「表演企立」，又留意到牠「出牙仔」，一天天地成長。



+ 4

海洋公園大熊貓官方專頁

海洋公園今晚（4日）在社交平台發布「家姐」玩木馬的片段，期間家姐屢次站起身欲「上馬」，但木馬不斷搖晃，未能成功。她幾乎想放棄躺下時，又起來咬木柄，似乎想借力，多番掙扎嘗試，最後半身攤在木椅上。

海洋公園解釋，木馬、皮球等玩具對幼年大熊貓是「環境豐容物」的一種，能提供不同感官刺激，讓牠們展現其自然行為和選擇，滿足行為及生理需求。公園又祝願家姐，「希望下次可以見到家姐成功上佢嘅赤兔馬！」

▼2024.12.08 大熊貓安安、可可與公眾見面▼



+ 12

網民紛紛為家姐加油，又有形容家姐「表演企立」，並留意到牠「出牙仔」，一天天地成長。另外有網民猜測家姐的內心說話：「未有騎白馬嘅熊貓王子，不如我試吓做白馬小公主」。