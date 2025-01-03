大熊貓龍鳳胎｜01問卷2810網民投票 7成揀沿用家姐、細佬為名字
撰文：文維廣
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一對港產大熊貓龍鳳胎，預計今年2月前後公開亮相。一對小國寶現時仍未改名，海洋公園近月以「家姐、細佬」簡單稱呼牠們。《香港01》早前進行網上問卷投票，就這對港產大熊貓寶寶應否改名收集市民意見，結果在5日裡，有2810名讀者參與投票，70%支持沿用「家姐、細佬」的名稱，僅30%認為應改名。
大熊貓樂樂和盈盈今年8月誕下一對港產龍鳳胎，海洋公園在社交網站定期發布一對BB的成長片段，持續吸引市民關注，由於兩隻大熊貓BB尚未改名，海洋公園一直以「家姐、細佬」來稱呼牠們。
《香港01》上月30日進行網上問卷投票，就港產大熊貓龍鳳胎是否要改名了解市民意見。截至今日（3日）下午，5日裡合計有2810名讀者投票，當中1969人支持沿用「家姐、細佬」的名稱，但也有841人支持改名。海洋公園連月來以「家姐、細佬」簡單稱呼牠們，文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦親切以「家姐、細佬」稱呼。
不過，羅淑佩也指，「家姐、細佬」如乳名，大家小時候也許有個乳名，雖然她同意「家姐、細佬」名字深入民心，但為大熊貓BB改名要好小心，也要尊重四川方面看法。她相信，即使日後大熊貓BB另有正式名字，大家也會叫牠們作「家姐、細佬」，但乳名與正式改名及名字沒有衝突：「我細個都叫奀女啦！」
最終「家姐、細佬」會否改名，仍有待公佈。
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