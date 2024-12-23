大熊貓安安可可｜享竹子聖誕樹應節　園方：可可大膽與遊客打招呼

中央贈港大熊貓安安、可可在香港度過第一個聖誕節，海洋公園今日（23日）為牠們舉辦慶祝活動，把竹子拼成聖誕樹，又準備豐盛的聖誕大餐。安安豪邁地坐在地上狂吃竹筍，較內斂的可可取過食物後躲在隧道裏進食。護理員表示，原本較文靜的可可已經較以往「大膽」，會走到前排與遊客打招呼。

至於一對港產龍鳳胎，園方指牠們性格及行為有所轉變，懂得用叫聲表達肚餓。家姐近日變得貪玩，喜歡與細佬玩耍。細佬則喜歡靠近護理員，又時常主動爬向人類。



▼ 大熊貓安安吃聖誕大餐 ▼



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竹子拼聖誕樹 可可輕撫雪人

園方為安安準備的聖誕禮物，是以將竹子拼成的聖誕樹，樹頂則放有以窩窩頭製成的星星。另外還有一個寫有「Merry Christmas」的冰托盤，上面貼有紫薯及紅蘿蔔製成的熊貓圖案。安安一看到美食，先伸爪打破了冰托盤，逐粒字母抓出來品嘗，然後豪邁地坐在地上狂食竹筍。

至於可可，園方就準備了雪人、以南瓜及紅蘿蔔製成的熊貓，以及一個放了食物的紅色球。可可一進場，就從紅色球中拿出竹筍，躲在隧道裏進食，之後又走出來，不時用手摸雪人。

▼ 大熊貓可可慶祝聖誕 ▼



護理員稱可可較以往「大膽」 向遊客打招呼

海洋公園動物部助理館長鄧巧賢表示，安安和可可已逐漸適應新環境，每天進食4餐。熊貓館內設有攀爬架及紅色球等，讓安安、可可玩耍，維持身體健康及活動機能等。護理員又認為兩隻大熊貓與遊客見面後，原本較文靜的可可比以往「大膽」。當遊客安靜觀看時，牠會走到前排與遊客打招呼。

家姐開始貪玩 細佬「痴」護理員

至於一對龍鳳胎，海洋公園動物部高級監督殷漫萍表示，隨着牠們「暴風式成長」，性格及行為有所轉變，原本較文靜的家姐，近日變得貪玩，喜歡與細佬玩耍。細佬則較喜歡接近護理員，時常主動爬向人類。

殷漫萍又說，牠們的外型愈來愈相似，現要靠尾巴及耳朵等特徵來分辨牠們，家姐尾巴有一束黑毛，耳朵亦較大。牠們開始會用叫聲表達肚餓等，亦會回應護理員。

至於大熊貓盈盈，產後恢復良好，對食物要求亦有不同，因為需要更多能量以儲備足夠營養及乳汁，護理員適時調整食物，包括提供更多選擇讓牠進食更多。