PANDA GO煙火無人機匯演立即重溫　大熊貓現西九上空　與市民互動

「PANDA GO！香港遊」煙火無人機匯演今晚（28日）於西九文化區夜空上演，今次匯演是香港首次以無人機搭載煙火表演，大熊貓與維港夜景互相輝映，1,000架無人機交織出多款生動活潑的熊貓，並展示極具香港特色的圖案。在西九文化區藝術公園舉行全港首場《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演。

今次是本港首次以無人機搭載煙火的表演，無人機升空後，交織成多款生動熊貓造型與市民揮手，又呈現「PANDA」字樣圖案，匯演歷時約10分鐘，當中3幕無人機同時結合煙火效果。



12月28日晚的《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演歷時約10分鐘，分7幕，當中3幕無人機結合煙火效果。（黃浩謙攝）

12月28日晚的《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演歷時約10分鐘，分7幕，當中3幕無人機結合煙火效果。（黃浩謙攝）

12月28日晚的《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演歷時約10分鐘，分7幕，當中3幕無人機結合煙火效果。（黃浩謙攝）

印度人Enikt一家三口來港旅遊7天，他表示從網站看到是次節目，故特意來看，兒子十分喜歡匯演。他們昨到了迪士尼，明天計劃去海洋公園看熊貓，並剛剛在西九市集買了個熊貓頭飾。他表示，剛剛8點才到，待會再去市集閒逛，買兒子喜歡的禮物。對於表演效果，他指與印度的無人機表演差不多，但這裏有熊貓，是第一次看。

市民吳先生覺得表演「幾新穎」，最喜歡首尾部分，「嗰啲彩色幾靚、鮮艷」。不過，他表示自己看過好幾次無人機表演，認為今次「都係咁上下」，可有更多變化及增長時間，「圖案都係少咗啲」。對於煙火效果，他表示自己「睇慣大型煙花」，認為今次爆得不算犀利，不過也明白無人機規模較小，「唔同睇法」。

「PANDA GO！香港遊」煙火無人機匯演12月28日於西九文化區夜空上演，今次匯演是香港首次以無人機搭載煙火表演，大熊貓與維港夜景互相輝映。（吳綽詩攝）

「PANDA GO！香港遊」煙火無人機匯演12月28日於西九文化區夜空上演，今次匯演是香港首次以無人機搭載煙火表演，大熊貓與維港夜景互相輝映。（香港01直播截圖）

黃小姐同樣覺得煙火部份可以更多，但明白或受技術限制。女兒熊小妹妹則表示「熊貓好可愛」，喜歡「閃令令」，希望下次有海豚圖案。

匯演期間有無人機墜落，他們都留意到，但黃小姐指對整體觀感影響不大，「可以忽略」。不過，他認為大會指示應更清晰，他們六點就到海邊圍欄等候，面向維港對岸，怎料表演在另一方位，要轉身觀賞、視線受阻，建議大會下次先向觀眾說明表演位置。

▼12月28日 市民等候觀賞PANDA GO煙火無人機匯演▼



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晚上7時許，西九草坪不少人席地而坐，幾近坐滿。有市民自備野餐墊、摺枱等，在草地上飲酒野餐，不過亦有人稱不知今晚有無人機煙火匯演，亦有下午來野餐的，指會在人多前離開，未必看表演。

▼12月28日 PANDA GO煙火無人機匯演▼



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1000架無人機交織熊貓圖案

主辦方以全港首場《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演為首階段的展覽圓滿落幕，1,000架無人機交織出多款生動活潑的熊貓，亦展示極具香港特色的圖案。屆時香港專屬IP《熊貓香港親友會》將會登場，與市民揮手。

匯演歷時約10分鐘，合共有7幕，其中3幕無人機結合兩種煙火效果，包括瀑布型及閃爍型煙火效果，歷時20秒至50秒。