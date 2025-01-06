觀塘龍寶酒家原址復業坐滿客　續推10蚊一隻雞　11點前免茶等優惠

新冠疫情後，港人北上消費成風，加上內地旅客消費模式改變，不少老店紛紛表示經營困難、無奈結業。位於觀塘、擁有逾60年歷史的龍寶酒家在上月1日結業後，日前稱「振興經濟曙光再現」，今（6日）在原址復業，早市時段都有不少客人前來光顧。有食客認為，酒樓的食物質素一般，但勝在夠便宜，認為復業可令日後「多啲選擇」。



龍寶酒家今（6日）早上7時恢復營業，門外仍放有10元一隻鹽焗雞、5元半隻的廣告牌；亦有廣告牌顯示星期一至五下午2時起，可享下午茶優惠，大、中、小點價格一律為19.8元。而在星期六、日及公眾假期同樣時間，亦可享下午茶優惠，大、中、小點價格一律為22.8元。

《香港01》上午約10時到酒樓視察，現場所見，店外擺放了祝賀花束，慶祝店舖重新營業，期間不斷有客人進出店內。店舖坐滿了來喝早茶的顧客，樓面近乎全滿。

酒樓經理黎先生表示，不清楚復業原因為何，也不知道老闆於何時決定復業，但他稱，自己是新員工，在上月26日接到通知，可於今天上班，估計現時店舖約有五至六成員工為舊員工。至於復業感想，他表示「起碼有部份人唔使失業」。

早市時段樓面近乎全滿，被問及情況是否理想，黎先生卻不認同，「賣嘅嘢平吖嘛」。他指，現時早市（10時59分前結帳）可享免茶位優惠，估計優惠會持續至農曆新年前。談及經營前景，他指，近年港人北上消費搶走部份客源，又指港人消費降級，不再傾向高水平消費，「過年差極（生意額）都有啲嘅 ，長遠都有得做嘅，性價比好咪得囉 」。

居於藍田的林小姐在數天前經過附近，見到酒樓復業的廣告，今天早上特意與友人前來光顧。（盧翊銘攝）

有熟客得知酒樓復業，今天特意前來光顧。居於藍田的林小姐數天前經過附近，見到酒樓復業的廣告，今天與友人前來光顧。林小姐說，酒樓結業前，每星期都會與友人來光顧兩至三天。她認為，酒樓的食物質素「麻麻地」，但價錢上較其他酒樓便宜。至於復業感想，她笑言「多啲選擇囉可以」。

張先生認為，酒樓職員服務態度尚可、食物價格「又唔係貴，又唔係平，ok啦」。（盧翊銘攝）

有顧客知道酒樓復業來幫襯 稱食物質素一般

另一客人張先生稱，過往亦曾光顧酒樓兩次。他說，早在一個星期前知道酒樓今天復業，故今日與家人來飲茶。張先生指，與家人在酒樓吃過排骨飯、燒臘卷等食物，兩人花費共110元。他認為，酒樓職員服務態度尚可、食物價格「又唔係貴，又唔係平，ok啦」。但他同樣認為酒樓食物質素「麻麻地」，直言「今日嚟咗以後都唔會嚟。」