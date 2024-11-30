觀塘龍寶酒家等不及一簽多行結業　熟客感可惜　嘆北上消費潮搶客

香港飲食業、零售業等生意不景，業界望穿秋水，終盼來明日（12月1日）恢復深圳居民「一簽多行」安排，但新措施實施前夕已有酒樓結業。連鎖食肆龍寶酒家宣布因經營艱苦，結束其在觀塘廣場營運5年的分店，今日是最後一天營業，早茶時段店面坐了約9成茶客，不少茶客稱是常客，特地來食「最後的早茶」，對茶樓結業感可惜。



有茶客在附近經營店舖，因有飲早茶習慣，故每天都來，稱有感通關之後人流反而減少，被北上消費潮搶走不少顧客，對酒樓結業感十分可惜。



觀塘龍寶酒家今日(11月30日)最後一天營業。（廖雁雄攝）

龍寶酒家觀塘店早前貼出通告，指「本店開業至今、走過重重逆境，艱苦經營五載、至今仍未走出谷底，實感前路渺茫」，因此無奈決定明日(12月1 日)起結業，即今日最後一日營業。龍寶酒家主要做街坊生意，過去曾推出10元一隻鹽焗雞、5元半隻等優惠，試圖挽救生意，可是無助走出困局。

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《香港01》今日早市時段到茶樓視察，經理雖然婉拒記者訪問，但現場所見樓面至少9成滿，不少茶客都是經常光顧的熟客，也有茶客稱特地在其地區來幫襯，享受在觀塘龍寶酒家的最後時光。記者其後以顧客身份幫襯，樓面職員、送點心姐姐仍落力招呼客人，每送一件點心，便與記者說一句:「早晨」，充滿人情味。

觀塘龍寶酒家今日(11月30日)最後一天營業，早茶時段店面坐了約9成茶客。（廖雁雄攝）

在附近開檔的葉先生稱過去1年每天都會到龍寶酒家飲早茶，「因為飲慣咗早茶，唔飲唔知點」，明日之後可能要轉飲其他茶樓。他表示，兩地通關後，客人反而減少，「好多人都係上高（內地），啲嘢平呀，頂都都唔識點講，租金又加。」

茶客葉先生在附近經營店舖，習慣飲早茶，故每天都來龍寶，嘆北上消費潮令人流減少。（廖雁雄攝）

另一茶客Ivy則稱因經常在觀塘區活動，故一星期會來飲一次早茶，知道龍寶今日是最後一日營業，故約了三五知己，5個人飲「Last Day」早茶。她對結業感可惜，「又少一間」，又指有感經濟衰退，「日頭多人食，但晚市都好少出去食」。她稱龍寶早茶有許多顧客，但晚市比較少人，以後會轉食觀塘其他食肆。

Ivy稱知道龍寶酒家最後一日營業，故約了三五知己，5個人飲「Last Day」早茶。（廖雁雄攝）

張女士與先生一星期會來龍寶酒家飲兩三次早茶，知悉今日最後營業、特意來飲最後一次早茶。張女士稱對結業感可惜，擔心經濟不好，可能有好多人失業。