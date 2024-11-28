結業潮︱觀塘龍寶酒家12.1離場　嘆艱苦經營未走出谷底　前路渺茫

本港市道未見起色，餐飲、零售業仍處寒冬，市面上「吉舖」隨處可見。位於觀塘的龍寶酒家本月24日貼出告示，感慨「艱苦經營五載、至今仍未走出谷底，實感前路渺茫」，遂決定於12月1日結業。記者今日（28日）致電龍寶酒家查詢，職員表示周六（30日）是最後營業日，因為生意淡薄而無奈結業。



觀塘的龍寶酒家本月24日貼出告示，感慨「艱苦經營五載、至今仍未走出谷底，實感前路渺茫」，遂決定12月1日結業。（許耀光@全港店舖執笠結業消息關注組Facebook）

龍寶酒家觀塘店在結業告示上寫「本店開業至今、走過重重逆境，艱苦經營五載、至今仍未走出谷底，實感前路渺茫，無奈決定本月十二月一日（星期日)結業，在此感謝各位賓客多年惠顧支持」。龍寶酒家主要做街坊生意，過去曾推出10元一隻鹽焗雞、5元半隻等優惠，試圖挽救生意，可是無助走出困局。