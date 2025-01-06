黎智英自辯｜黎指對香港而言中國是敵人　否認主張台獨

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（6日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第22天自辯。黎在直播節目「Live Chat with Jimmy Lai」中，形容中國是西方國家的敵人。他庭上指，不關心中國是否是其敵人，但指中國是香港的敵人。此外，他在節目說：「台灣將會是一個獨一無二的國家....台灣透過與美國的關係，正創造一個國家。」黎否認他提倡台獨，強調台灣不是主權國家，而是中國一部份，若他主張台獨，會稱：台灣獨立。



黎智英在其英語節目中曾說台灣正創造一個國家，但黎在自辯時否認他在主張台獨。

認為中國是香港的敵人

黎智英今作供時，講及於2020年10月1日播放的「Live Chat with Jimmy Lai」，他在節目稱：「西方國家會發現敵人，迫使它們審視什麼地方出錯。」黎解釋該敵人是指中國，但只是在節目中講述西方國家如何看待中國。辯方大狀問黎，中國是否其敵人。黎回答他不關心中國是否其敵人，但認為中國是香港的敵人。

否認主張美在亞洲駐軍

在節目中，黎又稱：「每一個受中共威脅的國家，別無選擇，只能嘗試令美國盡量在亞洲駐軍。」辯方大狀問：受中共威脅的國家是指什麼國家？黎解釋是日本、南韓和菲律賓，指它們曾經和中國發生衝突，而中國強大，該些國家難以應對，需要美國保護。而美國在日本和南韓都有駐軍，亦有第七艦隊派駐亞洲。辯方大狀問，黎是否主張美國在亞洲駐軍，黎否認，只是講及該些國家的想法。

曾著美留意停向中供應晶片技術

此外，黎在節目稱若對中國的科技實施制裁，中國進行科研將變得非常困難，停止台灣向中國供應晶片技術是非常重要，美國應留意此事。黎庭上解釋，晶片技術對美國非常重要，又要保護台灣，才可保護此技術。

若倡台獨會說台灣獨立

他在節目又說：「台灣將會是一個獨一無二的國家....台灣透過與美國的關係，正創造一個國家。」黎庭上強調台灣是中國一部份，不是一個主權國家。他否認在提倡台灣是獨立國家，若提倡台灣獨，會稱「台灣獨立」。他又指比起「國家」一詞，同意用「地方」或其他字眼更好。黎又指，當時台灣政府對跟隨美國的政策有所顧慮，擔心得罪中國，黎認為若台灣更為跟隨美國的政策，美國會提升美台關係，令台灣成為更強大的地方。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要