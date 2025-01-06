港珠澳大橋｜1000個來往港澳非商用私家車配額1.13申請　3.31起用

運輸署今（6日）宣布，增發1,000個經港珠澳大橋往來港澳的非商用私家車香港配額，1月13日起公開接受申請，公司及個人配額各佔半。署方預計獲發配額人士最早3月31日起可陸續使用大橋往來港澳，有效期不超過3年。



港珠澳大橋。（資料圖片）

運輸署今（6日）宣布，按照港澳兩地政府同意，增發1,000個經港珠澳大橋來往港澳的香港非商用私家車配額，獲發配額人士可不限次數進出澳門，預計最早可於3月31日起陸續使用。配額有效期不超過3年，至2028年3月30日，屆滿後會重新發放及接受申請。公司及個人配額各有500個。

除現有配額持有人，所有合資格人士均可申請新的香港配額。申請資格維持不變，公司配額供在港澳兩地均有註冊的公司，或在澳門有關連公司的香港註冊公司申請；個人配額供在澳門從事受薪工作或開設公司的香港永久性居民申請。

申請日子：1月13日上午9時至1月24日下午5時15分

申請方法：政府一站通網頁遞交（www.gov.hk/regularquotahkpctomacao）



申請截止後將進行抽籤。中籤者須遞交文件，證明於登記抽籤截止日或之前已符合申請資格。有關申請資格、程序、牌證要求等詳情，可瀏覽運輸署網頁或致電2804 2600查詢。