流感｜孔繁毅︰聖誕元旦後幼童感染個案升　籲家長盡快安排打疫苗

本港將踏入冬季流感高峰期，香港大學內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅今早（7日）在港台節目表示，聖誕節及元旦結束後，5歲以下幼童的感染個案增加，預料農曆新年前，本港將踏入H1甲型流感的高峰期，持續約兩個月，其後三至四月則轉為H3流感高峰期。他強烈建議家長在農曆新年前，盡快帶幼童接種疫苗。



▼2024.09.12 香港醫學會建議市民盡快接種冬季流感疫苗▼



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聖誕元旦後流感個案持續上升 5歲或以下幼童為主

孔繁毅在節目中表示，在剛剛的聖誕節及元旦結束後，流感的活躍程度達到基線，個案有繼續上升的趨勢，當中以5歲以下幼童為主，包括入院及急症室求診人數。此外並有不少長者或長期病患者因併發症，需要入院治療。

孔繁毅估計，由於新冠疫情造成的流感真空期，幼童免疫力相對較低，加上他們在學校的密切接觸機會高，衛生又不如年長學生，因此幼稚園及小學的爆發風險高，更有機會將病毒帶回家中，傳染予成人及長者。

孔繁毅又指，雖然5歲以下幼童的疫苗接種率相比去年高，但整體只有五至六成，即仍未達標，強烈建議家長在農曆新年前，盡快帶幼童接種疫苗。

港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅。（資料圖片／張浩維攝）

H1甲型流感高峰期料長達兩個月 其後再爆H3流感高

孔繁毅分析指，本港將在農曆新年前踏入H1甲型流感高峰期，但考慮到整體社區免疫力提高，以及長者疫苗接種率較高，估計高峰期較去年的28周短，將持續約兩個月。

不過他提醒，視乎本港疫苗接種率、天氣回暖速度，以及病毒變異的情況，本港可能出現雙峰流感爆發，在H1甲型流感高峰期後，三至四月份則轉為H3流感高峰，夏季亦可能再現小高峰。