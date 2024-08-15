日本地震｜東瀛遊及縱橫遊推地震全數退款保障　不同條款一文看清

日本今（15日）解除南海海槽巨大地震注意預警，但仍呼籲民眾作好應對大地震的準備。針對日本地震情況，香港東瀛遊公布，所有日本旅行團的目的地若發生6級或以上地震，當日或3日內出發的團友可要求取消出發，並可全數退回費用。縱橫遊亦公布，若日本旅行團目的地發生5級以上地震，當日至7日內出發的團友，可選擇取消出發及退回全款，但只適用於9月30日前出發的團隊。



東瀛遊全數退款條件︰

．目的地發生6級或以上地震

．出發當日／出發前3日內

．報名時必須即時投保EGL至尊全球保障



縱橫遊全數退款條件︰

．目的地發生5級以上地震

．出發當日／7日內出發

．只適用於9月30日前出發的團隊



日本氣象廳首次發布「巨大地震注意（南海海槽地震臨時情報）」警報，有受訪市民稱會如常到日本旅遊，但亦準備好求助資訊。（資料圖片／郭梓謙攝)

日本宮崎縣外海域上周四下午發生7.1級地震後，日本氣象廳首次發布「巨大地震注意（南海海槽地震臨時情報）」警報，其後當局在今日香港時間下午4時解除警報，但呼籲民眾繼續保持警惕，不要放鬆戒備。

東瀛遊︰日本團特設全新的地震保障

東瀛遊隨即公布提升顧客的保障，為日本團特設全新的地震保障，即是萬一日本發生6級或以上地震，而涉及地點屬行程表的範圍內，出發當日／出發前3日內的團友，可要求取消出發，並可全數退回費用，包括團費、機場稅、燃油附加費及保險費用，不扣除任何手續費。

東瀛遊執行董事禤國全公布提升顧客的保障。（資料圖片／張浩維攝）

日本旅遊期間地震扣保險賠償後照樣退款

若團友到達目的地後，當地才發生6級或以上地震，導致團隊即時折返香港，無論於行程的任何一日，客人所繳付的款項，包括團費、兩地機場稅及燃油附加費等，以及任何額外住宿及交通費，扣除旅遊保險賠償後，尚餘的差額將由東瀛遊承擔。

東瀛遊執行董事禤國全表示，「假設8月1日發生6級或以上地震，若客人在8月1日至4日期間出發，可以選擇取消出發， 獲全額退回所有團費及保險費用。」

縱橫遊常務董事袁振寧表示，雖然日本的地震警報解除，但暫時不敢鬆懈。（資料圖片／黃舒慧攝）

縱橫遊袁振寧︰不敢鬆懈、開始加強推廣紅葉團

縱橫遊常務董事袁振寧公布，若日本發生5級以上地震，出發當日／7日內出發的團友，可選擇取消出發，已繳交的款項將全數退回，不扣除任何款項，包括團費、機場稅、燃油附加費及保險費用。但只適用於9月30日前出發的團隊，再視地震情況再決定是否延長額外保障。

袁振寧又指，雖然日本的地震警報解除，但暫時不敢鬆懈，將開始加強推廣紅葉團，並推出更高級的旅遊產品，例如日本15日深度遊，玩轉北海道札幌、立山黑部、大阪京都等地，合共23個紅葉名所，其中8晚更入住溫泉旅館，團費約4萬元。