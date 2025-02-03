詹培忠父子買殼交易欺詐聯交所罪成　兩父子分別囚34及37月

有「潮洲怒漢」之稱的前立法會議員詹培忠，與其兒子詹劍崙，被指在配售可換股票據時，隱瞞秘密的「賣殼」協議，被廉政公署控告串謀欺詐聯交所、該上市公司董事會和股東，兩人早前被裁定罪成，另一名無業婦亦涉助洗黑錢4200萬，亦罪成。3人今（8日）於區域法院接受判刑，法官練錦鴻判詹培忠入獄34個月，其子詹劍崙則入獄37個月，餘下一名女被告則被判囚24個月。



除詹氏父子尚有一女被告涉洗黑錢

3名被告：詹培忠（75歲，亞洲資源控股大股東）、詹劍崙（52歲，商人）、王蓓麗（65歲，無業）。詹氏父子被控兩項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，一同串謀並與其他人詐騙亞洲資源、其董事會及股東，及聯交所；王被控一項洗黑錢罪，指她於2013年10月24日至2014年1月24日期間，由亞洲資源發行、本金金額為4,200萬元的可換股票據。

詹培忠被裁定兩項串謀欺詐罪成，被判囚34個月。(凌子淇攝)

詹培忠的兒子詹劍崙亦被裁定串謀欺詐罪成，被判囚37個月。(梁鵬烕攝)

女被告王蓓麗被控洗黑錢罪，被判囚24個月。(梁鵬威攝)

同案商人被告保釋期內潛逃

本案原本尚有一名被告馬鐘鴻(48歲，商人)，同樣被控兩項串謀詐罪，及一項洗黑錢罪，他提堂期間已潛逃，法庭已發出通緝令。詹培忠父子曾申請永久中止聆訊，但被駁回。

詹氏父子與馬有買殼安排

案情指，內地商人馬鐘鴻欲以2.1億元，向詹培忠購入亞洲資源已發行的70-75%股份，以取得控制權，亦所謂的「買殼」。這種交易本身不違法，但詹氏父子涉向亞洲資源董事會及聯交所隱瞞這安排，亦沒有交代發行可換股票據的真正目的。

官之舉動曲折混淆視聽

法官練錦鴻裁決時指，詹培忠期內出售股票，又作出發行新股及配售換股票據等動作，都是為了實行「買殼」交易，且相關安排極之曲折盤旋，除了用來混淆視聽，以隱藏幕後操縱者的身份和關係外，並無其他可解釋的理由。認為詹氏父子與其同謀者，皆視亞洲資源為私產及淘利的工具，裁定兩人罪成。

認為女被告應知道財產非正途得來

至於被指洗黑錢4200萬的女被告王蓓麗，法官指王當時處理一筆窮她一生也不可能得到的財產，認為正常人不可能毫無懷疑，認為王知道財產非循正途得來，故裁定她罪成。

案件編號：DCCC439/2022