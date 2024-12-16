詹培忠老貓燒鬚 　金手指下集之「金姆指」﹙上篇﹚｜刁佬

人稱「金勞詹」的詹培忠及其兒子詹劍崙父子倆一齊被判串謀詐騙罪成。有朋友問刁佬點解教父級嘅金融老手金勞詹都會老貓燒鬚，仲要倆父子一齊出事，刁佬其實幾年前已經寫過，相信此案關鍵在於買賣雙方達成自殺式「殺手合同」，同埋涉案關鍵人物Mr. X，都知大家鍾意聽故仔，今次有埋官老爺判決，我哋重溫一下案發嘅內容。

試想想，大家如果請殺手隊做世界，會唔會同殺手講：「嗱嗱嗱，我做人最均真，畀一百萬你去做嘢，而大家喺份合同上簽個名，再搵律師見證埋，話曬口講無憑白紙黑字，保障大家。」傻嘅都知唔會，犯法仲簽合同留底咁大膽？刁佬稱此為「殺手合同」。偏偏國內同胞買賣上市殼股時好鈡意簽份合同保平安，其實國內老闆對香港法律唔熟悉，要簽份合同保障自己嘅利益無可厚非，不過金勞詹作為股壇老手竟然都願意簽紙劃押，呢個就真係冇得頂啦。刁佬相信就係呢份買賣殼殺手合同，變成今次案件嘅關鍵。按廉署公開透露的案情，詹培忠及詹劍崙於2013年7月與馬鐘鴻私下商討「賣殼」協議，其後達成協議，殼價以3億元為基礎，馬鐘鴻向詹培忠支付2.1億元，以收購70至75% 的發行股本 (「賣殼」協議)。

大家會問，買賣殼即是買賣上市公司控制權，係香港時有發生，點解會犯法呢？刁佬就要同大家釐清一個概念，上市公司係屬於所有股東，並非只替大股東牟利。當任何人有意購入上市公司的股權超過30%，收購方除了向出讓方支付代價外，仲要向其他股東一視同仁，出同樣價格收購所有股東手上嘅股份。呢一點就係上市公司全面收購嘅法律原則，本來小股東買你嘅股票，因為有原本嘅大股東管理，而家大股東都賣股票走，好應該帶埋小股東一齊走，買嘅清楚，賣嘅明白，咁樣至公平，亦解釋咗為何市場普遍認為全面收購係最公平、最乾淨嘅方式買賣上市公司。

講返案情，詹氏父子在案發時，分別係上市公司亞洲資源控股有限公司（”亞洲資源” 899，現稱中加國信）的大股東及董事會主席。當時詹培忠及其「好友」吳良好分別持有20%及18%股份，加埋都只係得38%，不過就控制董事會。另外，亞洲資源多年以來小股東嘅股票都十分分散，冇重大的反對黨。亦因此就算大佬詹嘅股權不足51%，呢位馬老闆亦都言聴計從。及後大佬詹上市公司透過發行新股及可換股債券，將上市公司股權收集超過85%，再以迂迴方法將上市公司的權益順利轉到馬老闆手上。

本來發行新股及可換股債券係上市公司正常不過嘅融資手段，但如果其真實原因，只係增加詹氏手中股票、攤薄小股東，集中控股權，再靜靜地袋走2.1億元，將上市公司控制權打包賣畀馬老闆。而馬老闆亦因為冇提出全面收購，令其他股東無法套現，省卻成本。讀者可能會奇怪，發行新股及可換股債券，上市公司自然多咗現金，就算詹氏父子真係揾人俾錢去買多咗上市公司嘅股票或可換股債券，點解會變成不公平交易嘅原因？答案下篇解話。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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