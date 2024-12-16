詹培忠老貓燒鬚 　金手指下集之「金姆指」﹙下篇﹚｜刁佬

上篇﹙詹培忠老貓燒鬚 金手指下集之「金姆指」﹙上篇﹚｜刁佬﹚講到，讀者可能會奇怪，發行新股及可換股債券，上市公司自然多咗現金，就算詹氏父子真係揾人俾錢去買多咗上市公司嘅股票或可換股債券，點解會變成不公平交易嘅原因？

喺呢度刁佬要講返，上市公司買賣殼，萬惡之源皆因正負零交收。唔知道幾時開始，上市公司買賣控股權好多時候都要求原有股東將公司嘅資產同負債完全承擔或者攞走。聽落好似好公道，因為呢啲都係上手股東嘅資產或者負債，不過大家可能冇諗到小股東啦。上市公司買賣控股權，如果新老闆作出全面收購，買哂所有想賣嘅股票，小股東至少收返個殼價。如果大股東仲可以將資產100% 攞走，咁咪即係將小股東嗰份資產都攞走埋？

刁佬估計正因為正負零交收，就算亞洲資源發幾多新股及可換股債券，增加咗嘅現金都由原股東攞走，噤就解釋到大佬詹點解咁大方，真金白銀去發新股同可換股債券去將股權增加。大家當然會問咁發行新股及可換股票據啲現金最後去咗邊？

無論點樣講都只不過係刁佬嘅估計，不過睇吓數字，2013年亞洲資源發行新股及可換股債券集資後共集資約港幣5.5億元，加上年報聲稱公司2013嘅現金大概7,300萬，同埋股票大約1,200萬，公司2013年底嘅現金資產總值大約港幣6.38億元。咁大嚿錢金手指又點會送俾人，大家唔好咁天真啦。

亞洲資源2013-2015年嘅交易實在太頻繁，刁佬只好做咗個表，見到公司收購咗大量物業，總值港幣6.38億元，收購支出嘅數字完全對上集資金額以及公司嘅現金，仲要岌岌陷，唔係嘅話點配得上做天下第一莊。當然，呢一系列物業全部都同新股東無關，如果唔係就會變成關連交易，金手指又點會咁失禮。

刁佬一不做二不休睇埋2013年嘅公告，睇吓究竟發咗幾多股票同埋分配如何，一睇之後簡直配佩服到五體投地。原來2013年嘅時候，發行可換股債券 (“Convertible Bond”, “CB”) 仲仍然可以去到原本股本嘅幾倍，即係話揸住CB嘅投資者先至係公司嘅老闆，因為隨時可以換股變成大股東。唔單止神不知鬼不覺咁樣交收，仲要一次過收乾隻殼，金手指果然係高手中嘅高手。當亞洲資源喺2013年7月做一個配售，再喺八月發行可換股債券之後，當全部債券換股，金手指嘅友好方已經控制公司超過85%。

讀者可能會問啲錢買咗物業之後會點？刁佬喺度著留返俾大家諗啦。其實一直以來好多上市公司交收都係咁做，不過好少有直接證據去証明佢哋秘密賣殼，但詹氏父子與馬老闆協議「賣殼」，過程又緊跟劇本，數字仲要出奇地巧合，咁其實都未夠。案情嘅發展比電影更加曲折離奇，如果拍戲就一定會有個臥底做二五仔，現實中馬老闆有一個心腹員工Mr. X。一般情況下買賣雙方一個肯買一個肯賣，大家都擁有共同利益好難會出事，到底為什麼馬老闆嘅心腹X先生會變成二五仔翻臉呢？

根據判詞所說，Mr X係馬老闆嘅助手，曾為馬老闆嘅上市公司任居要職，當然有份參與洽談買殼的過程，相信亦係一位知書識例嘅專业中間人。其實國內老闆嚟到香港人生路不熟，有一位識途老馬仲要係緊密合作方，正常都係最佳拍檔。不過拍檔歸拍檔，X先生作為專業人員，親兄弟明算帳喺香港嘅共識。當老闆經常欠薪，又試過3個月沒糧出，交收接貨仲要唔俾錢做獨立第三方，更厲害叫你幫手做人頭借錢接貨，Mr. X有情有義，承諾頂到盡借350萬元，馬老闆見佢一表人材揾人借足3000萬比佢接貨，不過轉頭將呢3000萬貸款轉比另一個人頭王女士去接貨。

其實Mr. X 做夥計幫老闆代持股份冇乜所謂，不過做完一場大龍鳳，欠薪、借錢、仲要孭債，咁出色嘅老闆，中間人嗰份佣更加唔會再奢望。係咁嘅環境，Mr X作為一個專業人士又點會唔死俾你睇，死咗咪做鬼囉，既然廉記茶餐廳開戲招聘演員，做臥底都係一個選擇。

現實刁埸裏面真係好多時比電影更加曲折離奇，刁佬都係嗰句，唔該打劫買把槍，做兄弟打劫就唔好拖糧，今時今日咁就當係專業態度，真係唔得㗎啦。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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