六合彩最高獎金｜1.28億頭獎今晚開或成史上最高　六合彩紀錄一覽

六合彩逾1.02億元金多寶累積至今晚（7日）的一期攪珠，馬會估計若以10元一注獨中，頭獎將高達1.28億元，是2011年以來第20次頭獎彩金達1億元或以上攪珠，馬會更指，如最終頭獎一注獨中派1.28億元，將是史上最高六合彩頭獎彩金。六合彩攪珠明年就是50周年，趁史上最高六合彩頭獎彩金或於今晚刷新，六合彩紀錄先逐樣數。



六合彩1月7日晚攪珠，料10元一注獨中可得1.28億元。中午時分在十大幸運投注站之首的中環士丹尼街投注站，買彩票人龍排到出街外。（黃浩謙攝）

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六合彩｜最高頭獎派彩紀錄

．第一位：合彩經歷近50載，從未有幸運兒10元一注獲得過億元彩金，目前最高派彩紀錄為2021年8月26日攪珠，當時有幸運兒以10元一注獨中高達9,124萬元派彩。

．第二位：2013年12月10日的一期攪珠，幸運兒10元一注獨得9,095萬元。

六合彩｜最低頭獎派彩紀錄

．1984年1月13日的六合彩共7注中，當時仍是每注2元，派127,533元。若以相對比例計，最低的頭獎派彩紀錄出現在2001年10月30日，共28注中，每5元注派183,950元，平均每元注項僅派港幣36,790元。

六合彩｜最多注中頭獎紀錄

．出現在1997年7月5日香港回歸金多寶攪珠，共39注中。

六合彩｜最長期數無人中頭獎紀錄

．9期。出現在2021年2月9日至2021年3月12日，多寶累積達90,049,902元。

▼六合彩歷次億元頭獎彩金攪珠及派彩結果（2011年起）▼



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六合彩｜億元攪珠最多中頭獎注數

由2011年至今晚，總共有20次億元頭獎彩金攪珠，在前19次億元攪珠中，2022年1月20日攪珠則多達7注中頭獎，瓜分總共1.22億元彩金，每10元一注派彩17,446,020元。

六合彩｜億元攪珠三大熱門：30、32及49 北極級冷門：4及17

至於歷次億元頭獎彩金攪珠出現號碼，最旺為30及32號，各出現六次，第三為出現五次的49號， 當中30號及49號為2002年改為49個號碼以來，分別最旺及次旺號碼，各出現493次及487次。4及17號可謂「北極級冷門」，未曾在億元頭獎彩金攪珠出現過。

出現6次：30、32；



出現5次：49；



出現4次：3、10、13、15、19、23、39、40、43、46；



出現3次：1、7、11、12、20、24、25、29、31、33、35、36、42、44、48；



出現2次：2、6、8、9、16、22、27、28、34、37、45、47；



出現1次：5、14、18、21、26、38、41；



未曾攪出：4、17。

