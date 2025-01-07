六合彩｜有人先「網購」再到中環沾旺氣　中了怎麼辦？有錢就識使

新年金多寶2025無人中頭獎下，六合彩今晚（7日）的攪珠，頭奬如一注獨中，彩金高達1.28億元。近中午時份，中環士丹利街投注站外有百米人龍，一度延至轉角德己立街。有打工仔早前在網上投注後，再到場買彩票，希望一沾「最幸運投注站」的運氣，又笑言如中頭奬「梗係買樓」，又打算再捐部份做善事。



頭獎高達1.28億元的六合彩今晚攪珠，過往開出最多頭獎的中環士丹利街投注站門外大排長龍。（黃浩謙攝）

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曾賣逾40張六合彩頭獎的馬會中環士丹利街投注站踏入新一年僅一周，已兩度迎來投注高峰，皆因馬會近兩期六合彩頭獎都高達過億元。繼上周四（2日），今日中午時分投注站外再次有大批市民到場排隊買彩票，人龍一度延至轉角德己立街，投注站提早上午11時開門，有人向記者表示「唔好影到我呀，我重返緊工」。

廖小姐早前已經在網上投注，今日再到馬會中環士丹利街投注站買彩票，希望一沾「最幸運投注站」的運氣。（黃浩謙攝）

剛在附近放工的廖小姐回家前，特地到投注站買彩票。她早前已在手機應用程式投注，但知道士丹利街投注站是最幸運的投注站，因此到場，打算花100元買電腦飛。她又表示，如中頭獎「梗係買樓啦」，但笑言仍未有心水樓盤。至於餘下的獎金則可能會用作做善事，捐給有需要的人。

同樣在投注站附近上班的梁小姐亦到場碰運氣，但她向記者強調自己不是「蛇王」，只是未到上班時間，又稱不擔心遲到。是否因為中頭奬便不再上班？她笑言「中咗都要返（工）嘅，唔好俾人知啊嘛」。她又指，打算買20元彩票，笑言「夠㗎啦」，有信心中頭獎，「獨中！」被問到如何會利用獎金，她表示「買嘢囉、梗係買貴嘢啦」。

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從九龍到港島的梁太特地過海到場投注，是她首次到士丹利街投注站，認為現場十分多人，非常熱鬧。被問到如中奬會如何利用獎金，她未有打算，稱順其自然，又笑言「有錢就識使㗎啦」。

由於新年一億元金多寶無人中頭獎，超過一億元多寶累積至今期，若10元一注獨中，估計頭獎獎金高達1.28億元，打破史上最高紀錄。至於六合彩最高派彩，發生於2021年8月26日的一期，有幸運兒10元一注獨中，贏得9,124萬元。