花車巡遊2024｜觀眾沿途歡呼　四川客大讚不枉此行：香港太棒了！

停辦4年後復辦的新春花車巡遊匯演今日（10日）大年初一復辦，共有9輛花車，及13隊本地表演隊伍及16支國際表演團隊，包括日本爆紅的舞蹈女團Avantgardey，參與單位數目屬於歷年之冠。有來自四川的旅客形容花車巡遊「太好看、精彩了！」每一架都漂亮，感到不枉此行，「來一次這麼奔波（也值得）⋯⋯香港太棒了！香港就是世界的！」



▼2024年2月10日 新春花車匯演2024上演▼



+ 21

在尖沙咀文化中心廣場街頭表演派對熱身過後，花車及巡遊隊伍則在晚上8時22分出發，第一架花車為國泰以主題「傳統新繹，龍年喜飛」約在8時34分經過廣東道，現場觀眾歡呼揮手，隨音樂一同擺動，廣東道一度塞爆途徑巿民未能郁動。

來自四川的謝小姐表示，因為看到花車巡遊及煙花匯煙的宣傳而特意到港，稱巡遊事隔多年復辦，所以特意前來感受香港的熱情，「6點站到現在！」將會看到最後。

她形容今次花車巡遊「太好看、精彩了！」每一架花車都漂亮，又認為不枉此行，「來一次這麼奔波（也值得）⋯⋯香港太棒了！香港就是世界的！」她又指，對比內地過年，香港是「像大家庭，大家一起歡聚」，而內地則多為小家庭過年，形容香港氣氛更好，預計後日會離港去澳門。

港人許氏一家今年第一年現場看花車巡遊，女兒表示過去幾年疫情只能留在家中看直播，今年可以外出慶新年、看花車感到很開心。（余月明攝）

港人許氏一家今年第一年現場看花車巡遊，女兒表示過去幾年疫情只能留在家中看直播，今年可以外出慶新年、看花車感到很開心，認為「好迫人」氣氛好、很熱鬧。

女兒表示，最喜歡國泰花車及迪士尼花車，「迪士尼不嬲都中意，第一架國泰帶起成個氣氛，好熱鬧。」他們又打算明天會觀看煙花，稱「唔驚（迫），迫下囉！新年呀嘛！」

▼2024年2月10日 新春花車匯演2024▼



+ 25

▼2024年2月10日 新春花車匯演Avantgardey壓軸登場掀高潮▼

