澳門年初三晚上舉行花車及煙花匯演　新春尚有三場

今日(12日)龍年年初三，各地續有慶祝活動。香港的花車巡遊及煙花匯演分別在年初一及年初二舉行，今晚輪到澳門，當地晚上8時先有「2024年農曆新年花車匯演 - 騰龍運鑽歡樂春」，到 9時45分上演「歡樂春節 - 龍馬精神煙花匯演」。



正月初八再有一場花車匯演

花車匯演於晚上8時至9時45分舉行。有15輛花車參與，巡遊路線起點為西灣湖廣場(環財宮)，之後往孫逸仙大馬路(逸福宮)、觀音蓮花苑前廣場(觀蓮宮)、澳門科學館前圓形地(科舉宮)，以澳門漁人碼頭為終點。開幕式有文藝表演，包括本地、內地、香港及海外的表演團體。2月17日（正月初八）晚上8時也會有另一場，路線與今次不同。

澳門新正頭將舉行三場煙花匯演，依次為2月12日年初三、2月16日年初七及2月24日年十五。（澳門旅遊局圖片）

正月初七及正月十五年宵再放煙花

煙花匯演緊接在晚上9時45分舉行，於澳門旅遊塔對出海面發放。南灣・雅文湖畔、澳門孫逸仙大馬路觀音蓮花苑至觀音像海濱休憩區、沙格斯大馬路 (澳門文華東方酒店側) 、澳門科學館海堤及氹仔海洋大馬路為五個最佳觀賞地點。此外，2月16日（正月初七）及2月24日（正月十五）晚上9時均再有煙花匯演，即一共三場。

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▼2月11日 農曆新年煙花匯演▼

