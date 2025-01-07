Terrace in seaside員工涉遭性騷擾　餐廳設調查隊　不排除再處分

連鎖韓式餐廳「Terrace in seaside」又一城分店一名女員工，周日（5日）在社交媒體控訴受分店女經理性騷擾，以其身材「改花名」。涉事餐廳同日發聲明，指已將涉嫌性騷擾的職員停職及處分。餐廳今日（7日）表示，已委派由人事部同事組成的獨立調查隊伍，一連兩日到分店與部份同事會面，公司會按調查結果考慮是否進一步採取行動，不排除會再作處分。而事主亦已提出離職，及要求透過平機會與餐廳溝通，餐廳指尊重其決定。



帖文引起網民公憤，不足2天已有約7,000人轉載、超過83萬人瀏覽。（Threads）

事主周日（5日）凌晨在社交平台Threads發文，稱首日在連鎖韓式餐廳「Terrace in seaside」又一城分店上班，數小時已被分區女經理喚作「大波妹」；上班第二日，該名經理更直接為她取花名作「大波蓮」，而其他同事亦開始以該花名稱呼她，並藉此取笑事主。

餐廳：人事部同事組獨立調查隊 與涉事分店同事會面

同日，Terrace in seaside發出聲明，指對此事非常關注，並對任何形式的性騷擾絕不容忍；經過內部調查後，已將涉嫌性騷擾的職員停職及處分。

餐廳今日回覆查詢，表示昨日（6日）已委派由人事部同事組成的獨立調查隊伍，到分店與部份同事會面，並將於今日與另一部份同事會面，了解事件情況。待調查完成後，會按調查結果，考慮是否進一步採取行動，不排除會再作處分。

事件持續發酵，Terrace in seaside同日下午極速發聲明表示非常關注事件，絕不容忍任何形式性騷擾，經內部調查，涉事同事已被停職及處分。（Terrace in seaside Facebook專頁）

餐廳又稱，已就《性別歧視條例》訂立防止性騷擾政策及指引，並會適時檢視及調整政策內容，未來亦會加強內部培訓，希望每位同事都能夠在安全和互相尊重的環境下工作。另外，於周日知悉事件後，已先後委派另一分店分區經理，以及人事部同事與事主聯絡，昨日獲事主短訊回覆，表示希望透過平機會平台溝通，以及接獲其離職申請。餐廳指尊重其決定。