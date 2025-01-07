韓式餐廳女員工疑被女經理性騷擾　平機會主席：同性亦可構成罪行

連鎖韓式餐廳「Terrace in seaside」又一城分店一名女經理涉性騷擾另一名女員工，以女員工身材改花名，以此取笑作樂，平機會稱高度關注。事件涉及女性性騷擾另一名女性，平機會主席林美秀今（7日）表示，性騷擾法例是針對「一個人對另一個人」，即雙方既可以是同性，亦可以是異性，最重要是符合構成罪行的元素，即一個人向另一人作出不受歡迎且涉及性的行為，都可能違法。



平等機會委員會表示就報道某食肆員工懷疑被性騷擾表達高度關注。（資料圖片）

性騷擾法例適用任何性別 視乎行為是否有抵觸

平機會繼發聲指高度關注「Terrace in seaside」性騷擾事件後，主席林美秀今早接受電台節目訪問時，指不評論個別個案，但重申性騷擾罪行兩大類，包括工作間向同事作出不受歡迎涉性的行徑，客觀角度下亦認為被騷擾人會感到被冒犯、侮辱、威嚇；以及一個人對其他人作出涉性的行徑，對相關人士感敵意或威嚇，都算性騷擾。

事件中，一名餐廳女經理涉性騷擾另一名女員工。林秀美解釋，性騷擾法例是針對「一個人對另一個人」，與性別無關，即性騷擾者及被性騷擾者既可以是同性，也可以異性，最重要是要符合相關法例元素，只要一個人向另一個人作不受歡迎涉性的行徑都可能違反法例。

她續稱，在僱傭環境下，僱主須就事件承擔部分責任，但也有免責機制，即僱主事前若已採取合理行為阻止，例如制定反性騷擾政策、提醒員工哪種涉犯法及叮囑其不能犯法等，便有免責。不過，她指相關工作須事發前做，事後才做，其免責權利就值得相確。

平等機會委員會主席林秀美。（資料圖片/夏家朗攝）

若遇到性騷擾 籲記下經過以便作出投訴

林呼籲市民，若感被性騷擾，應記下相關事情經過，及時向平機會或其受僱機構的機制投訴，能證明性騷擾的證據有不同類別，包括電話紀錄、人與人對話、人證等，須視乎整體情況。

她補充，法例下投訴人向平機會投訴後，平機會展開調整，若案性適合、例如投訴方要求的事可透過和解得到，被投訴方也願參與和解，平機會會邀雙方出席調停會議。

帖文引起網民公憤，不足2天已有約7,000人轉載、超過83萬人瀏覽。（Threads）

事件持續發酵，Terrace in seaside同日下午極速發聲明表示非常關注事件，絕不容忍任何形式性騷擾，經內部調查，涉事同事已被停職及處分。（Terrace in seaside Facebook專頁）

Terrace in seaside又一城分店女員工周日（5日）凌晨在社交平台Threads發文，稱首日上班數小時內已被分區經理改花名「大波妹」，本來她打算放下，詎料上班第二日，該分區經理還把花名升級做「大波蓮」，導致其他周事開始這樣稱呼她，更以此「取笑作樂」。

發文流傳後，Terrace in Seaside昨發聲明稱已將涉嫌性騷擾的職員停職及處分。平機會亦發聲明表示高度關注事件，強調絕不容忍有關行為，收到相關投訴後，會按既定守則作適當跟進行動。