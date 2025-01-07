Terrace in seaside分店女員工疑被職場性騷擾　平機會：高度關注

撰文：石國威
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連鎖韓式餐廳「Terrace in seaside」九龍塘又一城分店近日爆涉職場性騷擾事件，Terrace in seaside周一（6日）發聲明稱已將涉嫌性騷擾職員停職。平等機會委員會表示就報道某食肆員工懷疑被性騷擾表達高度關注，平機會及社會大眾絕不容忍有關行為；在收到相關投訴後，平機會會根據既定守則作適當跟進行動。
平機會指，該會負責執行香港四條反歧視條例，包括《性別歧視條例》，一般不會公開評論個別個案是否構成違法的歧視行為，但根據《性別歧視條例》，僱員在受僱用期間向同事作出性騷擾，即屬違法，而性騷擾包括以身體、視覺、口頭或非口頭形式，作出不受歡迎的涉及性的行徑。
另外，平機會指如一名職員、包括僱主自行或聯同其他人作出涉及性的行徑，而該行徑造成對另一職員屬有敵意或具威嚇性的環境，亦可構成性騷擾。

女員工被叫「大波蓮」！連鎖韓式餐廳分區經理涉帶頭性騷擾遭停職
平等機會委員會表示就報道某食肆員工懷疑被性騷擾表達高度關注。（資料圖片）

Terrace in seaside又一城分店女員工周日（5日）凌晨在社交平台Threads發文，稱首日上班數小時內已被分區經理改花名「大波妹」，本來她打算放下，詎料上班第二日，該分區經理還把花名升級做「大波蓮」，導致其他周事開始這樣稱呼她，更以此「取笑作樂」。

發文流傳後，Terrace in Seaside昨發聲明稱已將涉嫌性騷擾的職員停職及處分，不過，受害女事主留言批評餐廳沒向她交代處理結果，「停職多久？處分是甚麼？」，並反問「我是否應該得到一個道歉？」

帖文引起網民公憤，不足2天已有約7,000人轉載、超過83萬人瀏覽。（Threads）

Terrace in seaside聲明全文如下：

我們留意到最近社交媒體上有關有同事在工作期間，以及內部群組受到性騷擾言論。我們對此事非常關注，並對任何形式的性騷擾絕不容忍。經過內部調查後，涉事同事已停職及處分。

我們希望每位同事都能夠在安全和互相尊重的環境下工作，並已經就《性別歧視條例》，訂立防止性騷擾政策及指引。如果同事遇到任何不妥的情況，我們亦鼓勵同事即時向人事部或者管理層反映，所有舉報消息都會保密，管理層亦保證事件會公平處理。此外，我們會加強相關培訓，確保公司上下齊心，共同努力讓工作環境變得更好。

針對今次事件，我們會盡力為同事提供全方位支援，希望大家能夠在健康的工作環境下享受工作，積極發揮所長。

事件持續發酵，Terrace in seaside同日下午極速發聲明表示非常關注事件，絕不容忍任何形式性騷擾，經內部調查，涉事同事已被停職及處分。（Terrace in seaside Facebook專頁）

平機會稱在收到相關投訴後會根據既定守則作適當跟進

對於有關事件，平機會發聲明表達高度關注，強調絕不容忍有關行為，在收到相關投訴後，會根據既定守則作適當跟進行動。

平機會表示，一般不會公開評論個別個案是否構成違法的歧視行為，但又指根據《性別歧視條例》，僱員在受僱用期間向同事作出性騷擾，即屬違法。性騷擾包括以身體、視覺、口頭或非口頭形式，作出不受歡迎的涉及性的行徑，而在有關情況下，這些行為是一個合理的人應會預期該位受騷擾的人士會感到受冒犯、侮辱或威嚇。另外，如一名職員（包括僱主）自行或聯同其他人作出涉及性的行徑，而該行徑造成對另一職員屬有敵意或具威嚇性的環境，亦可構成性騷擾。

平機會補充，根據《性別歧視條例》規定，僱員作出的性騷擾行為，即使僱主並不知情，仍有可能要負上轉承責任；除非其僱主能證明已採取合理地切實可行的措施，以防止有關的性騷擾發生，才可作為免責的辯護理由。

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