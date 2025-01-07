警司陸振中自辯｜前上司指陸食齋數年　為人踏實　對其涉案感愕然

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，危駕並襲擊同袍案，今（7日） 在區域法院續審，辯方今午傳召兩位品格證人及一位跌打師傅作辯方證人，其中退休警司蘇振光當晚曾與陸談電話約30秒，他憑陸當晚的語速等，認為陸與平日無異，不似酒醉。他又指陸數年前已改食齋，為人踏實安靜，對陸涉案感愕然。鐵打師傅則指陸傷及氣門而求診，又指傷氣門屬內傷，通常被多人襲擊才會傷這部位。



指陸為人安靜踏實

蘇振光供稱，他在2019年退休，現任勞工署調查顧問。2010年陸在警隊是其下屬而相識，二人共事約一年。他形容陸工作表現良好，為人踏實安靜，默默耕耘。

辯方證人蘇振光稱，案發當晚曾與被告陸振中通電話30秒，他憑語速等不覺陸有酒醉。(陳蓉攝)

指陸已轉食齋聚會間會叫酒

蘇承認與陸甚少見面，一年約有一、兩次聚舊。他指陸於三、四年前開始食齋，陸在聚會時會叫酒飲，但補充說：「佢唔係次次飲，有時飲，有時唔飲。比較克制，唔係飲太多。」被問陸會否叫人一同喝酒，蘇稱：「佢唔係嗰種，佢相對係比較靜同被動嗰隻。」

對陸涉事件感震驚

蘇承認事發當晚陸曾致電他並閒聊約30秒，他認為當時陸的說話方式、速度和咬字都清晰正常，同平常差不多，單憑對話而言，他不覺得陸有飲醉。他得知陸牽及本案感到震驚，並說：「唔似係佢平時嘅作風。」

蘇認難憑30秒電話通話肯定陸的狀態

蘇接受控方盤問時，承認與陸談不上深交，只是普通朋友。他亦同意難憑30秒電話通話肯定陸當時的狀態，只能比較陸平時的表現，判斷他是否有受酒精影響。

鐵打師傅指被告陸振中(圖)因傷氣門曾求醫。(陳蓉攝)

鐵打師傅指陸傷及氣門

鐵打師傅楊君華供稱，陸曾向他求醫，他並不認識。根據其記錄，陸被人打傷氣門、右上臂和右手背。因陸傷及氣門，故他印象深刻，他形容：「傷氣門好痛，咳都痛，嚴重少少呼吸都痛。」

被多人襲擊好大機會中

楊指出，氣門為「乳頭落少少的穴位」，他記得陸是傷及左邊氣門，傷氣門的個案很少，通常是撞傷或被人打傷，扭傷等的外傷難以傷及氣問。楊又稱普通打架很少傷氣門，但被多人打就好大機會中，一對一個就較難。傷氣門一般不涉及硬物，因為硬物撞擊應是擊斷骨，陸則屬於內傷。

被告陸振中（45歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、一項危險、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間 3度非禮女子x，及在同年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊X、督察蔡文浩和賴文顯。

案件編號：DCCC 137/2023