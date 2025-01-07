2025蛇年運程｜麥玲玲12生肖開運食物犯太歲宜吃？雞事業旺宜吃蕉

2025蛇年運程｜新年迎好運！想在2025蛇年增強運氣，除了擺放風水陣之外，也能從食物入手，在新一年保持身體健康，又能有利運程。我們邀請了麥玲玲師傅詳細講解十二生肖的運程和開運食物，想在蛇年添福添運的你絕不能錯過！



蛇年開運食物｜蛇、豬、虎、猴易口舌紛爭 宜吃蘿蔔糕

蛇年犯太歲的生脊包括蛇、豬、虎、猴，玲玲師傅表示，犯太歲生肖人士一般較易受到是非口舌的困擾，生活也較多衝擊和變化，因此情緒易受影響。她建議，犯太歲的你宜主動出席喜宴場合，多沾染正能量。此外，多進食帶喜氣或應節食品，也能為你增強運勢。

開運食品：過年應節食物如蘿蔔糕、笑口棗、盆菜等



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犯太歲人士（蛇、豬、虎、猴）宜多吃節慶食品沾喜氣。(PhotoAC)

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蛇年開運食物｜屬馬利學習 吃合桃綠茶如虎添翼

屬馬的人士在蛇年有文昌星入主，有利創作和進修學習，多吃加強記憶力和護腦的食物，定讓你的學業成就如虎添翼，事半功倍！

開運食品：增強記憶力及護腦食物如合桃、全穀類、綠茶等



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屬馬人士宜吃增強記憶力及護腦食物，如合桃。（unsplash）

蛇年開運食物｜屬羊多勞碌 飲玫瑰花茶寧神養心

屬羊的人士今年未有吉星進駐，凡事多要親力親為，故較為勞心勞力，宜多進食寧神養心的食物，多加休息，才能繼續為事情奮鬥。

開運食品：寧神養心食物如桂圓、百合、玫瑰花茶等



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玫瑰花茶有助寧神養心。(PhotoAC)

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蛇年開運食物｜屬雞事業大旺 香蕉雞蛋穩定情緒

屬雞的人士在蛇年有三台、將星進駐，有利事業發展，業務蒸蒸日上。但同時受到五鬼星影響，容易疑神疑鬼，建議多吃有助穩定情緒的食物，專心致至，發展事業。

開運食物：穩定情緒食物如香蕉、黑朱古力、雞蛋等



屬雞事業大旺，開運多吃香蕉、黑朱古力、雞蛋等。（Pixabay）

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蛇年開運食物｜屬狗多應酬 乳酪發酵食品助消化

屬狗的人士在2025年有紅鸞星入主，不必擔憂人際關係，惟全年特別多應酬作樂的交際活動，要小心飲食過量為上。日常飲食亦宜以清淡為主，有利腸胃健康。

開運食物：幫助消化食物如乳酪、發酵食品等



屬狗今年多交際應酬，多吃乳酪發酵食品助消化。（unsplash）

蛇年開運食物｜屬鼠財運起伏大 吃深海魚護心臟

屬鼠的人士今年吉星拱照，可喜可賀！不過同時有暴敗星入主，對財運影響特別大，易大起大跌，恐防心情也因此遭受打擊，今年要小心護心為佳。

開運食物：有助心臟及血管的食物如橄欖油、深海魚類等



屬鼠的人士可多吃護心食物，如橄欖油、深海魚類等。(PhotoAC)

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蛇年開運食物｜屬牛宜獨力工作 養生茶助減壓

屬牛的人士有華蓋星進駐，有利發揮才華，但亦有孤芳自賞之象，較適合獨自在家工作。因此，宜多進食抗壓養生的食物，以一人之力對抗工作壓力。

開運食物：一人份量的營養食物如湯包、養生茶等



屬牛今年宜獨力工作，飲些養生茶有助減壓。（teacora rooibos＠unsplash）

蛇年開運食物｜屬兔步步高升 自備飯盒番茄牛肉

屬兔的人今年有祿勛星入主，工作運上揚，尤其打工一族，也容易多花時間留在辦公室工作，不妨自備多些營養食物在公司，適時補充體力和營養，迎接事業的新挑戰。

開運食物：自備蒸煮飯盒如蕃茄牛肉、時菜肉片等



屬兔蛇年步步高升，玲玲師傅建議打工一族可多自備午餐飯盒，例如如番茄牛肉。（資料圖片）

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蛇年開運食物｜屬龍多發小毛病 多吃蔬果增免疫力

屬龍的人士今年宜多注意身體健康，因有病符星入主，全年均易受小毛病或舊患困擾，多進食提升免疫力的食物，幫助強健身體。

開運食物：增強免疫力食身如蔬果、營養補充品、保健食品等

