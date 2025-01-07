寇鴻萍逃稅8.6萬囚9月　上訴稱曾預先簽好表格　官不信維持原判

前港姐季軍寇鴻萍涉於2009至2017年間11度逃稅，令稅務局少收約8.6萬元。她經審訊後被裁定11項蓄意逃稅罪成，被判囚9個月。寇鴻萍爭議原審官未考慮她或預先簽好的報稅表，才交報稅助理代報稅，從而提出上訴，惟高院法官指寇在警誡時無提及過預早簽署一事，今（7日）駁回其上訴，維持原判。



上訴人寇鴻萍（63歲）被裁定11項蓄意逃稅罪成，控罪指她在2009年至2017年期間，五度在提交年度報稅表時，聲稱父親寇賡發與她連續全年同住，而無付出十足費用；三度在「梁寇鴻萍公司」損益帳上聲稱，辦公室助理支出為每年28.8萬元；及三度在僱主填報的薪酬及退休金報稅表上聲稱，僱員孫永斌及鍾永慧在該些年度內，每年分別獲9.6萬元薪金。

寇鴻萍被指逃稅8.6萬被判囚9個月。

寇鴻萍已服畢刑期，她只就其定罪上訴。(張浩維攝)

寇或預先簽好報稅表

代表寇的律師早前指，原審裁判官將寇提交報稅表時間視為簽署時間，認為她知悉並同意報稅表內容，卻忽略了她可能預先簽好報稅表，再交由稅務代表填寫內容的可能性。再者，兩名稅務代表公司員工作供時，其中一人稱近一成客戶會預先簽署稅表，另一人則稱不會容許客戶預簽，說法互相矛盾，原審裁判官裁決時未有處理此點，構成合理疑點。

原審官認為寇知兩名僱員非受任於她

原訟庭暫委法官姚勳智於判辭指，原審考慮了寇簽署報稅表的意圖，並裁定寇由簽署報稅表直至呈交報稅表，一直清楚兩名僱員並非受僱於她，原審並無錯誤考慮相關的罪行元素。

警誡下無提及有預簽情況

判辭續指，審訊時沒有證供報稅表有預簽的情況，原審依賴一般填寫報稅表的程序來反駁預簽的安排並無不妥，寇在警誡會面中沒有提及有預簽情況。法官基於以上理由駁回上訴，維持原判。

案件編號：HCMA329/2022