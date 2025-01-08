流感｜澳門兩患者併發肺炎情況危重　衞生局促居民接種疫苗

澳門衞生局周二（1月7日）接獲兩宗流感重症報告，患者分別確診甲型和乙型流感，均併發肺炎並同日轉送深切治療部，都需要使用呼吸機輔助治療，目前情況危重。兩人均未接種本年度季節性流感疫苗，同住家人無不適。



澳門衞生局指當地流感病毒活躍，呼籲居民加強注意防範，居民應盡快接種流感疫苗 。（資料圖片）

衞生局：澳門流感病毒活躍 超過預警水平

患者均為澳門居民，分別為38歲女性及57歲男性，其中女患者上月29日晚出現發熱及咳嗽症狀，曾到私人醫療機構就醫，確診為乙型流感；至1月6日因症狀持續並出現氣促，住院治療確診為乙型流感併發肺炎。男患者則有慢性病史，1月6日晚出現發熱、咳嗽及呼吸困難，送往鏡湖醫院確診為甲型流感併發肺炎。

另外，衞生局同日接獲兩宗群集性感染報告，分別為兩間學校共12名五年級學生。局方表示，澳門現時流感病毒活躍，超過預警水平，已進入流行高峰，呼籲居民加強注意防範，居民應盡快接種流感疫苗。