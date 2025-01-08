西九賣樓｜擬中心位置建7幢大樓　涉近2000單位　本季申規劃許可

西九管理局財困，行政會議去年允許管理局出售住宅發展項目，保留從私人發展商所得的住宅發展項目全部收益。根據管理局最新提交油尖旺區議會房屋及發展規劃委員會文件，「西九賣樓」擬議的住宅發展計劃位於西九文化區中心位置、即柯士甸道西以南及《西九發展圖則》規劃的林蔭大道以北，項目包括7幢建於三層平台上的住宅大樓，而平台有零售、餐飲及消閒和附屬設施，以及地下三層綜合地庫。

管理局提出擬議住宅發展計劃總樓面面積最多13.45萬平方米，當中住宅佔10.85萬平方米、即逾116萬平方呎，住宅單位總數不多於1,995伙，管理局稱今年首季向城規會提交規劃許可申請。



擬議西九文化區住宅發展計劃的規劃許可申請示意圖。（油尖旺區議會文件）

行政長官會同行政會議去年7月通過西九「加強財務安排」，解除西九17萬平方米住宅面積「只租不賣」限制，容許出售套現，西九可獲取全部收益，若條款不變，意味毋須補地價。

原只能以「建造、營運及移交模式發展」發展

西九管理局當時指，西九第二區住宅面積佔17萬平方米，原本只能以「建造、營運及移交模式發展」（BOT）發展。在疫情及加息陰霾下，BOT屬長遠投資，不利解決短期資金，加上現時寫字樓空置率高企，租金下行，發展商未必感興趣。

出售住宅項目應乎未來10年營運開支

管理局表示，在「加強財務安排」下，西九獲准出售住宅項目，應乎未來10年營運開支，當中涉及第二區前期開支、政府工務工程、建造藝術綜合劇場費用、償還50億元銀團融資等。

行政長官會同行政會議去年7月通過西九「加強財務安排」，解除西九17萬平方米住宅面積「只租不賣」限制，容許出售套現，西九可獲取全部收益，若條款不變，意味毋須補地價。

7幢建於3層平台上住宅大樓 設零售、餐飲及消閒設施

油尖旺區議會房屋及發展規劃委員會明日（9日）將討論擬議西九文化區住宅發展計劃的規劃許可申請。根據文件，擬議住宅發展計劃處於西九文化區中心位置，項目包括7幢建於3層平台上的住宅大樓，平台設零售、餐飲及消閒和附屬設施；並有地下3層的綜合地庫及停車場。管理局提出的住宅樓面面積10.85萬平方米，按建築規模推算，即相等於1,995個585呎單位。

設兩組新行人通道及出入口減對交通影響

文件顯示，擬議住宅發展計劃將設有兩組新的行人通道及出入口，方便公眾往來西九及區內主要交通樞紐，便利市民及訪客使用公共交通工具前往西九，減少對該區交通影響。第一組行人通道設於住宅項目平台第一層，主要提供零售、餐飲及消閒設施，包含兩條行人天橋貫通東西。第二組行人通道設於平台第2層，由行人天橋連接平台的其他設施及各住宅大樓的平台入口大堂，並會接通藝術廣場大樓。該局指，公眾日後將可通過上述行人通道接駁港鐵九龍站和圓方商場。