詐騙營｜再多一名港人安全回港　累計15人在專責小組協助後脫險

柬埔寨及緬甸等地有詐騙園區涉疑人口販賣，多名港人亦被誘騙到當地做電騙。保安局今日（20日）公布，再有一名港人在安全回港。

局方由今年1月截至昨日（19日），收到的46個求助個案中，有33人已確認安全，當中25人已回港。



▼8月22日至今 多名涉及東南亞求職騙案的港人▼



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保安局今日（20日）表示，再多一名港人早前向入境處「協助在外香港居民小組」求助後，在外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、中國駐泰王國大使館、保安局專責小組以及香港駐曼谷經濟貿易辦事處的協助下，今日安全由泰國回港。自保安局專責小組成立以來，合共15名求助人已經在其協調下安全回港。

共接46宗求助 仍有13人身處緬甸柬埔寨

保安局亦補充，截至昨日（19日）共收到46名港人的求助個案。據執法部門（包括入境處和警務處）獲得的資料，其中33名港人已確認安全，當中25名已回港；其餘13人，根據最新資料，4人現身處緬甸，9人身處柬埔寨，其人身自由受到限制（包括失聯的個案）。

局方又呼籲，有關的香港居民或其家人應盡快聯絡入境處，他們可以使用為此事專門設立的WhatsApp專線5190 8909，或致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868、使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或遞交網上求助表格。

市民如懷疑受騙，應盡快向警方報案。任何人如知悉或接獲資料指有受害人需要協助，亦應盡快聯絡入境處作出跟進，令相關香港居民能盡快安全回港。

▼柬埔寨騙案詐騙營內情況▼

