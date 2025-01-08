詹培忠父子欺詐聯交所　稱年老多病坐監更苦　還柙候判需獄中過年

前立法會議員詹培忠與兒子詹劍崙涉隱瞞秘密「買殼」協議，被廉署拘捕，早前被裁定串謀欺詐罪成，他們與同案涉洗黑錢的女被告，今(8日)在區域法院求情，代表詹培忠的律師指，詹培忠已年近八旬，又曾中風及患過多種疾病，若要他坐監會承受更多痛苦，又指詹過往熱心公益，曾損逾5千萬到潮洲建設，亦獲多名政商界名人，包括曾鈺成、曾俊華、貝鈞奇等撰信求情。法官練錦鴻重申，本案嚴重性因涉不誠實，有損香港公平的營商環境，下令3名被告還柙至2月3日判刑，詹氏父子亦需在獄中過年。



3名被告：詹培忠（75歲，亞洲資源控股大股東）、詹劍崙（52歲，商人）、王蓓麗（65歲，無業）。詹氏父子被控兩項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，一同串謀並與其他人詐騙亞洲資源、其董事會及股東，及聯交所；王被控一項洗黑錢罪，指她於2013年10月24日至2014年1月24日期間，由亞洲資源發行、本金金額為4,200萬元的可換股票據。

詹培忠串謀欺詐罪成需還柙候判，需在獄中過年，詹聞言後無太大反應。(梁鵬威攝)

詹培忠稱年老多病坐監承受痛苦更甚

代表詹培中的黃佩琪資深大律師求情時指出，詹年近80歲，並且身患疾病，要定期跟進覆診。此外被告患有心臟病，亦曾經中風，06年時曾患上咽喉癌，接受過36次化療及電療，因此被告在監獄承受的痛苦比健康者更甚，加上此案由開案至今近十年，對被告的精神狀態有影響。

曾鈺成曾俊華等寫求情信

黃亦指出，詹過往曾擔任立法會議員，對社會有貢獻，在商界亦相當有聲望，亦呈上由社會賢達撰寫的十多封求情信，包括前立法會議員曾鈺成、香港潮州商會會長高珮璇、 前財政司司長曾俊華、現任立法會議員謝偉俊等，均讚揚詹多年來對社會及立法會的貢獻，指出他熱心助人，服務社會等。此外，今天資深大律師清洪亦有到場聽審。

前財政司司長曾俊華有為詹培忠寫求情信。（馮子健攝）

曾鈺成亦有為詹培忠寫求情信。（蘇煒然攝）

貝鈞奇亦有為詹培忠求情。（袁志浩攝）

曾捐5千萬予潮州市作建設

黃求情指，詹多年來熱心公益，例如在2010年曾捐贈5000萬人民幣予潮州市興建護老院及博物館，亦曾向中聯辦震災辦公室捐款500萬港、向泰國老撾捐贈13萬，以及捐贈內地求災及興建小學。此外，他亦於70年代積極協助香港的運動發展，包括擔任足球隊精工及寶路華的領隊，以及捐贈獎金約3000萬元等。香港足球總會會長貝鈞奇亦有為詹撰寫求情信，指他與詹認識30年，詹是傳統商人，對香港熱愛，一直不遺餘力推動香港的運動發展。此外，辯方提及，詹涉及的兩項控罪源於同一事件，望法官判刑時考慮同期執行。

詹劍崙獲巴布亞新幾內亞官員撰信求情。（張浩維攝）

醫院管理局主席范鴻齡有為詹劍崙寫求情信。（梁鵬威攝）

巴布亞新幾內亞官員及范鴻齡為詹劍崙求情

代表詹培忠兒子詹劍崙的大律師王正宇指，詹劍崙品格良好，無刑事紀錄，於加拿大哥倫比亞大學畢業後投身金融業，期望能吸引更多外國資金，促進本地金融市場的發展。他亦指出，有許多人為詹劍崙寫求情信，包括巴布亞新幾內亞官員、醫管局主席范鴻齡、選舉委員會委員鄧聲興、旺角街坊會主席梁華勝等，以及詹劍崙的中學同學及太太等。他的太太在求情信中指詹劍崙是「忠誠的丈夫、好爸爸」。

疫情期間曾到過千公司派口罩

王正宇亦指出，詹劍崙熱心慈善工作，曾捐贈20多萬予內地興建孤兒院，由2012年起成為仁愛堂的贊助人，新冠疫情下亦曾到過千公司派口罩，可見他對慈善關懷，其家人朋友亦形容他為「肯幫人、好慈祥。」

官指本案嚴重性在損害公平營商環境

王正宇指出，詐騙的目的是得益，而在此案中，詹劍崙不尋常地沒有任何得益，唯法官練錦鴻指，辯方的講法並不是完全正確，並非沒有證據顯示本案被告在案中完全無得益，只是無證據示顯他們從中有得益，詐騙案的重心在於協議及不誠實，被告在此案中造成最明顯的損害，就是強制性全面收購的機制，令股東無辦法以最高的價錢出售股票，損害香港公平合法的營商環境，令香港恍如鱷魚潭，可能會「令有potential(潛質)的投資者唔敢入嚟。」

女被告王蓓麗洗黑錢罪成，求情稱不會重犯。(梁鵬威攝)

第三被告求情指屬一次性交易

代表第三被告王蓓麗的大律師指出，王蓓麗當天是：「佢個老細突然叫佢上去。」而此為一次性交易，因此她的重犯機會為零。王蓓麗育有兩子，其中一子去了澳洲讀書，此案不涉及國際跨境成份，望法官輕判。

案件編號：DCCC439/2022