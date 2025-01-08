「來電由新儲值卡打出」用家因防騙語音斷六親　暫靠WhatsApp通話

詐騙手法層出不窮，不過市民近期若收到「來電由新儲值卡打出」的語音提示，不代表是詐騙電話。由2024年12月31日起，通訊事務管理局規定，新啟動的本地流動電話儲值卡，所撥出的來電，都要播放語音提示，以提醒市民提高警覺。

新語音提示為「來電由新儲值卡打出」，提示結束後來電方可接通。惟有讀者轉用新儲值卡，卻因這語音提示「斷六親」，只能通過WhatsApp的通話功能，與親友聯絡。「早知係咁呢，我就唔會攜號轉台。」

有專家估計，由於騙徒普遍不斷轉用新儲值卡行騙數日，相信當局的措施主要針對該批騙徒，語音提示只會持續一段時間。通訊辦則回應《香港01》指，截至1月6日，共接獲75宗有關新話音提示服務的查詢、意見或投訴。通訊辦會參考電話騙案趨勢等因素，適時審視並按需要適當調整措施。



新儲值卡由2024年12月31日起播放語音提示

詐騙手法層出不窮，為協助市民防範可疑來電，通訊辦規定由2024年12月31日起，所有新啟動的本地流動電話儲值卡，流動服務供應商必須為其撥出的來電，先播放「來電由新儲值卡打出」的語音提示，待提示結束後來電方可接通，以提醒市民提高警覺。市民毋須預先登記、設置或安裝任何APP，便可免費使用該提示服務。

不過有讀者向《香港01》反映受新措施困擾。雷先生由於平日使用手機數據為主，為了節省開支及保留號碼，在去年12月30日攜號轉用儲值卡，卻因此踏上「斷六親」之路。「開頭我都奇怪點解打畀朋友，有啲可能冇儲存做聯絡人，一聽到呢個提示，以為係詐騙就冚我線，再打過去直情入咗黑名單，先知有呢個語音提示。」

只有香港新儲值卡用戶的來電，才會播放語音提示。（中國移動網頁）

新儲值卡用戶須花時間向每個朋友解釋清楚

為了不影響日常生活，雷先生只能耗費大量時間，向每個朋友解釋清楚新措施，盡量使用WhatsApp的語音通話功能，以避開語音提示。他並批評當局的宣傳不足，以致市民誤以為語音提示等同於詐騙，又指若語音提示未來仍持續播放，或考慮花錢轉用月費計劃。「早知係咁呢，我就唔會攜號轉台。」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，據他了解，由於騙徒普遍不斷轉用新儲值卡行騙，每張卡只用數日，因此估計當局的措施主要針對該批騙徒，預料語音提示只持續一段時間。他並認為新語音提示確實可提醒市民提高警覺，相信可有效遏止電話詐騙。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

通訊辦收75宗查詢及投訴︰適時審視措施

通訊辦回應《香港01》指，一直與電訊業界和執法機關緊密合作，制定和實施一系列源頭堵截措施，以打擊詐騙電話，包括最新的語音提示服務。通訊辦將參考各項因素，包括按電話儲值卡的使用情況及電話騙案的趨勢，訂定相關門檻，並適時審視執行情況，按需要適當調整，以確保措施有效執行。

通訊辦並指，截至1月6日，共接獲75宗有關新話音提示服務的查詢、意見或投訴。為加深市民對語音提示服務的認識，通訊辦已在去年12月30日發出新聞公報，並由今年1月7日起，在電視和電台播放相關宣傳短片和聲帶。