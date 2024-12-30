12.31起新儲值卡來電 播語音提示再接通 提醒市民防範可疑電話
撰文：陶嘉心
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本地電話用戶明日（31日）起，接聽由新啟動的儲值卡打來的電話時，會有「來電由新儲值卡打出」的語音提示，再接通電話，以提高市民對可疑來電的警覺。
不用事先登記或安裝程式便能收到提示
通訊事務管理局辦公室表示，當本地流動及固網服務用戶接聽由本地新啟動流動電話儲值卡打出的電話時，流動服務供應商會先播放「來電由新儲值卡打出」的語音提示，然後電話才會接通，以助提高對可疑來電的警覺。
通訊辦指，流動服務供應商免費提供服務，用戶不用事先登記或安裝流動應用程式，亦不用在手機或固網電話上作出任何設定。除了新儲值卡打出的電話外，通訊辦去年4月起，已推出「+852」開首的境外來電的提示服務。用戶在電話接通前，同樣收到電訊商的語音提示或者文字訊息。
通訊辦提醒市民應時刻保持警覺，不應隨便接聽陌生來電，更不應向未經核實身分的來電者透露個人資料或者轉帳金錢，以免蒙受損失。
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