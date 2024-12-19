西摩道重建地盤二判指保華拖$160萬工程費　拉橫額上辦公室追討

港島半山西摩道一個重建地盤，二判指遭大判「保華建業」拖欠$160萬工程費。今日（19日）一行約10人，拉橫額上觀塘辦公室追討。判頭愁道：「依家真係過日子都困難，唔好話過年！」過去11個月墊支工人薪金，獨力難支。



約10名工人拉橫額上保華觀塘的辦公室追討。（林澤鋒攝）

建築公司「保華建業」屢爆追工程費及欠薪糾紛，集團旗下保華建築有限公司亦遭建材商入稟呈請清盤。房委會上月初與保華建業達成協議，更換東涌第103區及粉嶺新運路兩公屋項目的總承建商。新總承建商亦已於今年11月中，正式接收這兩個地盤，並進行餘下工程。另外房協亦在今年11月底與保華達成協議，雙方同意就3個由保華承建的房協項目，包括粉嶺百和路、洪水橋第2期專用安置屋邨及安達臣道「朗然」，更換總承建商。

今次追討工程費，屬於私人發展商「西摩道4A至4P號重建項目」。二判柯先生與工友一行約10人，今早到位於觀塘華寶中心的保華建業辦公室拉橫額，追討160萬元工程費用。

柯表示，1月至今打石屎及雜工的工資均由他公司墊支：「頂唔住啦！應承咗又改期，應承咗又改期，11月冇晒聲氣。」臨近年尾，他坦言：「過日子都過唔到...真係過日子都困難，唔好話過年！」無奈勞工處只處理工人欠薪，不干涉判頭工程費，循法律途徑追討又花費巨大，實在求助無門。

判頭和工人拉橫額上保華建業辦公室追討，其間與職員口角，驚動警員到場調停。建造業總工會吳偉樑，亦到場協助工友。