保安局：截至去年底　26港人疑在東南亞被禁錮求助　一半人未返港

內地年輕演員王星疑被電騙集團擄走，在泰緬邊境失聯多日後終獲救，令外界再度關注被誘騙至東南亞國家遭非法禁錮的港人情況。前油尖旺區議員余德寶與其中兩名家屬今（8日）到泰國駐港領事館遞交請願信，希望泰國政府協助營救。他們上月亦到政府總部請願，惟至今未有進展。



保安局回覆指，截至去年底，共接獲26宗涉及港人在東南亞國家被禁錮的求助個案，當中13人已回港，其餘13人報稱人身自由受限。入境處已透過外交部駐港特派員公署及國家駐當地使領館跟進有關個案，並已按當事人或其家屬意願提供適切意見及可行協助。



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保安局再接獲多3人救助

保安局長鄧炳強上月表示，港人被誘騙至東南亞國家禁錮「死灰復燃」，截至11月25日接獲23宗求助，其中11人已回港，12人仍未獲救。

保安局今午回覆最新個案數字，截至去年12月31日，共接獲26宗涉及港人在東南亞國家聲稱被禁錮而無法離開當地的求助個案，當中13人已回港，其餘13人報稱人身自由受限，但仍安全並能與其家人或局方專責小組聯絡。入境處已透過外交部駐港特派員公署及國家駐當地使領館跟進有關個案，並已按當事人或其家屬意願提供適切意見及可行協助。

保安局：去年第二季起陸續收零星求助個案

局方重申，高度重視港人被誘騙並禁錮從事非法工作的個案，已於2022年8月成立專責小組，協調入境處和警務處的跟進工作。局方稱，自去年第二季開始，相關個案有死灰復燃跡象，執法部門陸續收到零星求助個案。

局方表示，已於外遊警示制度網頁的「其他資訊」中加入提防海外工作騙案的資訊，呼籲市民切勿輕易相信網上招聘廣告或留言，並警惕聲稱能「賺快錢」的途徑，以及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位。

前油尖旺區議員余德寶早前共接獲6宗家屬求助，最新一宗為兩個月前，並於上月中與家屬到政府總部遞交請願信，請求港府營救。惟家屬稱雖然一直與警方聯絡，但至今未有任何進展。余希望港府與內地政府加強聯繫，認為始終內地政府才有外交能力。