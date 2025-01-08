繼女上課前遭摸胸10分鐘　繼父35年後被捕指其胸不均稱　認罪候判

繼父38年前非禮其妻與前夫所生當時10歲繼女，包括一次摸她胸部及下體超過一小時，繼女當時僵硬坐著不敢動。事隔35年，繼女才把事告知輔導員。已逾六十歲的繼父被捕時認曾為繼女胸部，因其胸部兩邊大小不同。他今(8日)在區域法院承認4項非禮罪，案件押後至1月22日判刑，被告期間須還柙。



被告C.Y.S（68歲，退休人士）被控於1986年的某日，在九龍旺角某單位，三度猥褻侵犯約10歲女童X ；以及在1987年的某日，於香港九龍旺 角某單位，兩度猥褻侵犯約 11歲女童X。

被告CYS在區域法院承認38年前非禮當時10歲的繼女。

趁X母洗澡時摸X胸部10分鐘

案情指，1986年某夏日早上，被告人走進X的房間，並拉高其上衣，用手撫弄X的胸部5分鐘左右。同日晚上，受害人X於被告及X母親的房間看電視，被告走入房間，再次拉高X的上衣，撫弄她的胸部，過程約10分鐘左右，當時X的母親正在洗澡。事後X如常上學，但感到害怕。

事後一個月摸胸及下體1小時

事發後一個月，被告再次撫弄X的胸部一小時左右，之後更脫去X的褲子及內褲，並分開其雙腿，用毛巾以中等力度抹X的陰部約一小時，當時X僵硬地坐在床邊。當X的母親即將回家時，被告為X穿好衣服，並著她去睡覺。

X於2022年才告知輔導員

1987年某天早上，X在弟弟的嬰兒床下睡覺，被告用力抓X的胸部，弄醒X去上學。

直到2022年，X才將上述事件告知輔導員，始揭發事件。

被告指X胸部大小不一為她檢查

警方於2022年10月被警方拘捕。被告在警誡下承認曾檢查X的胸部，因她兩邊胸部大小不一。此外，被告人會用左手隔着上衣摸X的胸部，右手則搭在X右肩。被告曾摸X胸部約9次，以及曾用毛巾抹X陰部一次，因看見X褲子濕了。

案件編號：DCCC1157/2023