繼父幼子身旁非禮繼女　事主兩年後仍抑鬱須治療　官斥缺德囚4年

繼父與13歲繼女及其親兒子同睡一床時，向繼女上下其手，兒子亦察覺有異，他即叫繼女到客廳並欲繼續非禮，繼女最後提出手淫以滿足繼父需要。繼父早前被裁定2項非禮罪成，案件今(5日)在區域法院判刑，庭上透露，事主患上中度抑鬱，事隔兩年後仍需治療。法官練錦鴻斥被告行為接近強姦，事主家庭背景複雜，精神上極之脆弱，被告仍為一己私慾，剝奪了事主正常成長的機會，亦對兒子構成壞影響，強調法庭須向社會發出清晰訊息，被告的行為不但缺德且犯法，須面對嚴重後果，判囚4年。



被告L.C.K（46歲，無業），被控猥褻侵犯另一人、向16歲以下兒童作猥褻行為兩罪。承認案情指，X的親生父母離婚後，其母於2013年與被告結婚，並育有一名兒子。X平日與母親同住，被告和X弟弟則居於另一單位。X在案發生時13歲。

被告LCK非禮13歲繼女兩罪成，被判囚4年。

被告行為違反誠信

練官判刑指，本案嚴重之處在於事發時X僅13歲，被告的行為違反誠信，未有履行共作為繼父照顧X的責任，利用其年紀、體型和雙方關係等凌辱一名稚齡少女。

事主X受家庭背景等影響至中度抑鬱

練官續引述相關報告指，X患中度抑鬱和有邊緣人格特質，表現焦慮自卑，有自殺和自殘行為。醫生指上述情況是因X家庭環境複雜、她與被告關係、她對弟弟的關心等種種情況所致，對X的心理和建立人際關係有影響。

被告行為剝奪事主的正常成長

練官斥責被告案發時因一己之欲，剝奪一個已有許多問題之少女的正常成長，更對當時也在床上的兒子的成長，也構成壞影響。另本案雖不涉正式暴力，但被告利用X視他為繼父之情，強加自己的行為在X身上，令X不敢反對及初時不敢報警。

斥被告行為非法兼缺德

練官重申，本案最嚴重之處為X是被告的繼女，兩人事發前關係親厚。被告對X所作的行為亦接近強姦，令本身精神上極之脆弱的X，因本案情況更為嚴重。事隔2年，醫生仍認為X須繼續接受治療。法庭須向社會發出清晰訊息，被告的行為不但缺德且犯法，須面對嚴重刑事後果，就2罪判其囚4年。

兒子同睡一床情況下非禮X

庭上早前播放的X錄影會面，X與被告、弟弟案發時躺在同一床上，被告睡在X和弟弟中間。被告突然伸手入X的衣內並撫摸其胸部，之後再用手指插X的下體，X感到痛楚，嘗試郁動及拉開被告的手，被告仍繼續大幅度非禮她，X弟察覺有異，問被告發生何事。被告回覆稱：「無事。」又向X說：「不如我地出去啦。」

X事後向朋友發訊息說老豆搞我

X之後隨被告到大廳並到碌架床上，被告再爬到她身上，她感到被告想與其發生性行為，X感害怕下，主動提出並為被告手淫約5分鐘至射精。被告事後到廚房抽煙，X即趁機到洗手間向朋友發送訊息稱：「老豆搞我」。她後來自行召救護車往醫院，並向醫生揭發事件。

案件編號：DCCC 966/2022