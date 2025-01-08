國泰尼泊爾航班10乘客餐後嘔吐　衞生署：較可能涉上機前吃三文治

衞生署衞生防護中心今日（8日）公布一宗非本地食物中毒個案。中心接獲國泰航空公司通知，今早一班由尼泊爾加德滿都抵港的航班上，有部分乘客報稱在飛機上用餐後10至30分鐘後出現食物中毒病徵。



初步調查顯示，其中九名受影響人士參加同一個交流團，登機前約兩小時曾進食一款外賣沙律醬雞肉青瓜番茄三文治和薯條，中心認為個案較大可能由該款三文治引致；不過為審慎起見，中心已取走該航班提供的食物樣本進行化驗。



國泰航空今早一班由尼泊爾加德滿都抵港的航班上，有10名乘客出現食物中毒病徵。（廖雁雄攝）

機上用餐後10至30分鐘後出現嘔吐腹痛 4人落機後入院求醫

衞生署衞生防護中心表示，今日接獲國泰通知，今早一班由尼泊爾加德滿都抵港的航班上，有部分乘客用餐後10至30分鐘後出現嘔吐、噁心、腹痛及發燒等食物中毒病徵。

衞生署港口衛生科人員在航班抵港後，隨即登上航班向向受影響的10名乘客進行流行病學調查，他們年齡介乎21到38歲，其中4人抵港後到醫院求醫。案件仍在調查中，不排除會涉及更多人士。

衞生署今日調查一宗從尼泊爾回港的食物中毒個案群組，共涉及10人。（資料圖片）

9人參加同尼泊爾交流團 上機前2小時吃外賣沙律醬三文治

衞生署初步調查顯示，飛機餐食物包括麵包﹑水果﹑沙律﹑羊肉飯﹑雞肉飯和雪糕；另一方面，其中九名受影響人士，在去年12月28日至昨日到尼泊爾參加同一個尼泊爾交流團，他們除吃了飛機餐，也在登機前兩小時，進食一款外賣沙律醬雞肉青瓜番茄三文治和薯條。

衞生署表示，綜合現時掌握的流行病學調查資料，個案較大可能由該款三文治引致。為審慎起見，衞生署已取走該航班提供的食物樣本進行化驗。

籲1.7日乘搭CX640乘客致電熱線以便作評估

中心表示，仍在調查事件，不排除受影響人數會增加，呼籲在當地時間1月7日搭國泰航空（航班編號：CX640）由尼泊爾加德滿都抵港的人士，致電中心熱線（2125 2372），以便提供適切評估。

此外，衞生署呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。在外進食時，應注意以下要點：

．避免進食生的海產；

．小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

．如需製作以略煮或未經烹煮的蛋為用料的菜式時，應選用經巴士德消毒的蛋、蛋製品或蛋粉；

．光顧可靠及有牌照的食肆；

．食用預先煮熟或吃剩的食物前，應妥善貯存和翻熱食物；

．火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

．在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

．使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

．不要光顧無牌食物檔；

．飲用經煮沸的水；

．不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及

．進食前及如廁後要洗手。

