急性腸胃炎爆發｜個案倍增至一星期19宗　防護中心稱諾如病毒活躍

衞生署衞生防護中心表示，本地急性腸胃炎的活躍程度近期顯著上升，相關往急症室求診病人及定點安老院舍院友出現嘔吐情況數字均錄得顯著上升，急性腸胃炎爆發個案更由截至去年12月28日的一星期7宗，急升至截至1月4日的一星期的19宗，調查顯示是由諾如病毒引致。中心預期諾如病毒活躍程度在冬季會維持較高水平，隨著假期後復課，學校出現相關爆發的風險亦會增加，提醒市民提高警覺，時刻注意個人、環境及食物衞生。



衞生防護中心。（資料圖片）

防護中心表示，根據最新的監測數據，包括急性腸胃炎的爆發個案數字，以及來自急症室及定點安老院舍的數據，本地急性腸胃炎的活躍程度近期顯著上升，調查顯示是由諾如病毒引致。

中心稱急症室求診的病人及定點安老院舍院友出現嘔吐情況的數字均錄得顯著上升，急性腸胃炎爆發個案更由截至去年12月28日的一星期7宗，急升至截至1月4日的一星期的19宗，有病人樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應。

中心指，過去兩周大部份急性腸胃炎爆發集中在安老院舍，原因包括院舍未有妥善處理嘔吐物、不正確使用漂白水進行清潔消毒，以及院友出外度假後受感染繼而在院舍進一步傳播。

衞生防護中心。（資料圖片）

中心已為受影響的安老院舍提供感染控制建議及培訓，並會與院舍保持密切聯繫，監察院友情況，確保院舍嚴格執行各項感染控制措施；衞生署亦會為安老院舍和殘疾人士院舍舉辦講座等，包括加強安老院舍的個人衞生和環境清潔及消毒，並妥善安置出現症狀的院友。

中心預料諾如病毒的活躍程度在冬季會維持較高水平，假期後復課，學校出現相關爆發風險亦會增加。中心強調諾如病毒具高度傳染性，即使接觸少量病毒亦有機會感染，且透過進食受污染食物、接觸受感染者嘔吐物或排泄物，及接觸受污染物件等不同途徑傳播，有機會導致大規模爆發，如有人於空氣不流通的密閉空間嘔吐，即可構成潛在爆發風險，故正確和及時清理嘔吐物並徹底消毒環境至關重要。

中心稱會發信給醫生、院舍、學校、幼稚園及幼兒中心，講解急性腸胃炎的最新情況，並提醒機構負責人須按照「預防傳染病指引」執行預防和控制措施，一旦出現爆發個案時便應盡快通報中心以作即時跟進。