「米奇」港鐵車廂狂奔　拍攝者指油麻地月台上車　女乘客驚呼黐線

社交平台流傳「米奇」大鬧港鐵車廂片段，令女乘客大叫「黐線」。發帖者周三（1月8日）在Threads上載視頻，留言稱「到咗2025年，米奇都識搭鐵去迪士尼了」。 片中可見一隻老鼠在港鐵車廂亂竄，非常生猛。



市民上載短片，顯示港鐵車廂有「米奇」亂竄。(Threads 影片截圖)

該段「米奇」出沒港鐵車廂片段的發帖者指出，「米奇」在油麻地月台上車，最初以為牠會跌落路軌，「點知上咗車」。畫面顯示，該頭「米奇」在車廂奔跑，先是穿過乘客凳下，然後跑到另一節車廂，有乘客發現後舉腳避鼠，一名女乘客不禁大叫：「黐線㗎真係！」

該視頻至今被瀏覽12.4萬次，有網友形容為「米老鼠列車」，不少人留言笑稱：「佢冇買飛上車，捉佢」、 「車廂內嚴禁奔跑 」、「米奇出去玩完返屋企啫 」、「應該係迪士尼線走出尼（嚟）」。

市民上載短片，顯示港鐵車廂有「米奇」亂竄。(Threads 影片截圖)

也有網友表示驚訝，「俾我見到一定狂尖叫，好癲，老鼠」、「等啲人仲成日話忙到冇時間食飯，要喺車食嘢，影響唔到人就得，依（𠵱）家老鼠都有，恐怖 」。