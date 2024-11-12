議員籲放寬狗隻入食肆改善經營　環境局：要考慮衛生、公共安全

立法會食物安全及環境衛生事務委員會今日（12日）開會，放寬狗隻入食肆獲議員關注，選委界立法會議員陳凱欣更為狗隻發聲，指現行《食物業規例》歧視狗隻且落後，又從食肆改善經營角度出發，希望放寬有關限制。署理環境及生態局局長黃淑嫻指，正審慎研究，公共安全、衛生、社會接受程度等因素都要考慮。



議員憂禁狗隻入食肆不利經營

現時法例規定不得帶狗隻進入食肆，不過對貓就未有規管。選委界立法會議員江玉歡指市民希望放寬，當局今年2月亦宣佈重新檢視法例，她關注具體進展。

黃淑嫻表示，雖然社會不少關於寵物友善的倡議，惟亦收到市民投訴食肆允許狗隻進入。她指局方正審慎研究，會考慮公共安全、衛生、社會接受程度等因素，希望達到人寵和諧共處。

黃淑嫻。（資料圖片）

陳凱欣則直指禁止攜帶狗隻進入餐廳的法例落後，她從食肆改善經營角度出發，促請局方加快檢討法例。黃淑嫻回應法例檢視需要時間，但提出一個折中措施，即建議設有檯凳的公共空間，可以考慮採取非專用形式，允許市民與寵物狗享用外賣，惟前提是不影響衛生和公眾安全。

江玉歡亦關心港人北上希望帶上寵物，詢問動物檢疫方面能否放寬。漁農自然護理署署長黎堅明表示正和內地商討，有相當大機會放寬，希望很快有結果。

鼠患。(資料圖片)

食環署：非黑點都會跟進滅鼠

有議員亦關注食環署打擊鼠患進程，當局文件指，今年9月起陸續將夜間防治鼠患流動隊增至60隊，預期年底前將鼠患主要黑點數目減少六成。民建聯立法會議員陳克勤詢問夜間滅鼠隊的總體開支，以及隊員身份。食物環境衞生署副署長（環境衞生）姚繼卓表示，署方一直按資源調整滅鼠隊數目，隊員屬外判，具體數字稍後補充。

恆常化滅鼠外，經民聯選委界立法會議員陸瀚民關心有否突發滅鼠行動。他指近日社交媒體爆出會展海濱有鼠群搶食貓糧，惟此處並非鼠患主要黑點，詢問當局對於此類「光天化日、高調出沒」的鼠患，有否迅速行動，以及勸喻市民不餵流浪貓狗的個案數字。

陳克勤。（歐嘉樂攝／資料圖片）

張宇人建議街市「落閘放貓」

姚繼卓表示，署方有關注該事件，涉及的多個相關部門已經共同行動，發現有市民在此處慣性餵養動物，近日突擊執法，做了三次檢控，相信可改善鼠患。他又指，「黑點」是有如衛生差、亂拋垃圾等系統性問題，需要較大工夫改進的地點，但即使事故地點非「黑點」，部門都會跟進滅鼠。

至於滅鼠，自由黨飲食界議員張宇人亦提一招，他建議食環署在街市落閘後放貓，一步到位，「唔使好多陷阱」。