餵野貓惹鼠患　黃淑嫻今視察灣仔海堤　籲市民勿掉食物碎屑

署理環境及生態局局長黃淑嫻今（13日）早到灣仔海堤視察，了解鼠患問題解決進度。局方表示，政府進行跨部門協作，在放置海濱長廊放置T型鼠餌盒，提醒市民切勿在公眾地方掉棄食物碎屑弄污地方。



政府進行跨部門協作，在放置海濱長廊放置T型鼠餌盒。（環境及生態局Facebook圖片）

環境及生態局今日在社交平台專頁撰文，自上月30日，有市民在灣仔海堤餵飼野貓，貓糧引致環境衞生及鼠患問題。局方表示，署理環境及生態局局長黃淑嫻今早到灣仔海堤視察，政府部門已在海濱長廊已放置T型鼠餌盒，並提醒市民切勿在公眾地方掉棄食物碎屑弄污地方。

3人收定額罰款通知書

局方提到，政府亦就是次事件進行跨部門合作，食物環境衞生署曾向違例人士發出3張定額罰款通知書，漁農自然護理署也安排將現場出沒的貓隻移離灣仔海堤一帶。

局方表示，政府會繼續留意該處的環境衞生情況，務求令灣仔海濱繼續成為本地市民及各地旅客的好去處。