緬甸詐騙營｜港人被困半年無計可施　家屬：戥王星開心又更感無助

內地演員「星星」（原名王星）疑經泰國被拐騙至緬甸詐騙園區，泰國政府出手火速營救，事件再勾起大眾對緬甸園區關注。有家人去年8月起被押到緬甸做詐騙工作的港家屬今日（9日）指，對於王星獲救她感到既開心又無助：「戥佢（王星）開心，（對家屬）重燃希望，好似有少少返希望......但我哋做晒佢（王星家人）講嘅嘢，甚至有搵中間人，（家人仍然失聯）所以又更加感到無助。」她又希望港府可提供協助：「快啲可以救返我哋屋企人，（家人）好擔憂又無助。」



泰國湄索警察局在社交平台發布了一張星星的最新照片，相中星星被剃了頭，穿着白色運動服，左腳小腿諆有不少的紅斑，而且臉容憔悴。（資料圖片）

演員星星已到泰國。（CGTN/泰國陸軍拉差瑪努特別任務部隊）

「星星」（原名王星）疑被電騙集團擄走，在泰緬邊境失聯多日後終獲救後，一直協助被困港人的前油尖旺區議員余德寶與其中兩名家屬周三（8日）到泰國駐港領事館遞交請願信。余德寶指早前接獲6宗求助，最新一宗為兩個月前，並於上月中與家屬到政府總部遞交請願信，請求港府營救。惟家屬稱雖然一直與警方聯絡，但至今未有任何進展。

余德寶今日在商業電台節目稱，周三向泰國駐港領事館遞交請願信，副總領事一方回應正面，稱會一視同仁協助，因此他們將六名被困港人資料交給對方，希望泰方提供協助。

緬甸交克園區，位於交克山腳下，是以前克倫佛教軍的軍營。（天漢反詐影片）

余德寶透露，6人中最長被困時間約半年，在同一節目，該名港人的家人稱，有從事代購工作的家人去年8月稱到泰國數天後再到日本，但離港數天後，家人接獲其「報平安」來電，稱自己被困並需要繳交400萬港元贖金：「佢把聲係喊嘅......(家人)完全唔知咩事，無辦法畀到亦唔知點畀。」

家屬回覆無法支付400萬贖金 對方稱：他只可以在這裡安心「上班」

她透露，在隨後的一兩星期內，家人收到電郵及WhatsApp文字聯絡，要求繳交贖金，當家人回覆只是普通家庭無法支付贖金後，對於就以簡體字回覆：「無辦法了，他只可以在這裡安心上班。」

她稱，自此以後再沒有收到家人「正式」聯絡，只透過假賬戶與他有簡短對話。對於王星獲救她感到既「開心又無助」：「戥佢（王星）開心，（對家屬）重燃希望，好似有少少返希望......但我哋做晒佢（王星家人）講嘅嘢，甚至有搵中間人，（家人仍然失聯）所以又更加感到無助。」

▼交克園區內部▼



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2024年12月17日，三名被誘騙和人口販賣到緬甸電訊詐騙營區到港人家屬，在前油尖旺區議會副主席余德寶陪同下，到政府總部遞交請願信。