輪候公屋現金津貼試行計劃6月完　團體促常設兼涵蓋所有單身人士

用以紓緩基層家庭長時間輪候公屋期間時生活困難的現金津貼試行計劃今年6月結束，關注基層住屋聯席今早（9日）到現金津貼辦事處請願，促請政府將試行計劃恆常化，並放寬條件，讓60歲以下、一人住戶亦可申請；津貼維持至公屋申請人入住公屋為止，以及重推「N無人士」津貼。



關注基層住屋聯席今早10時許，與近20名基層市民到位於葵涌的現金津貼辦事處請願。（關注基層住屋聯席Facebook直播截圖）

關注基層住屋聯席今早與三十多名基層市民到位於葵涌的現金津貼辦事處請願，辦事處指團體事前未有申請，原提出由保安收請願信，現場人士大表不滿，其後辦事處派員接收信件。

70多歲的鍾女士指，現時經濟不景「乜都加價」，長者沒有收入，擔心計劃結束後生活有經濟壓力。她希望政府恆常化計劃，「俾我哋老人家食多一兩年都好」。楊先生未滿60歲屬單身人士，輪候公屋已11年，收入大部份用作交租，又不符合申請現金津貼試行計劃的資格，認為沒有津貼「係香港地都唔知點生活」，故希望能有和一般家庭一樣的待遇。

另一名請願人士May就希望一人申請者都可獲現金津貼，減輕生活壓力；政府能延長津貼發放期限，直至申請人獲得公屋為止。另外，她又希望政府能重推「N無人士」津貼，因為他們生活難保障，「今年有工開，出年唔知有冇工開」。

政府於2021年6月底推出為期3年的現金津貼試行計劃，向非居於公屋、非領取綜援而輪候公屋超過3年，及並未獲首次編配公屋的合資格一般公屋申請住戶（即2人或以上家庭和長者1人申請者） 提供現金津貼。去年財政預算案宣布將計劃延長至今年6月。政府表示會適時檢討計劃。