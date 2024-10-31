偽冒現金津貼試行計劃網站　涉騙取市民信用卡資料　房署呼籲提防

房屋署今日（31日）呼籲市民提高警覺，避免登入一個偽冒現金津貼試行計劃的虛假網站，有關網站企圖騙取市民的個人及信用卡資料。



（虛假網站截圖）

房屋署今日（31日）呼籲市民提高警覺，避免登入一個偽冒現金津貼試行計劃的虛假網站（https://cashallowanceget-hk2024.xyz）。署方表示，有關虛假網站企圖騙取市民的個人及信用卡資料。房屋署強調上述虛假網站與現金津貼試行計劃沒有任何關係，已通報交警方跟進。任何市民若曾向該網站提供資料，應與警方聯絡。

如有查詢，可致電房屋署現金津貼辦事處熱線3105 3333。另外，市民欲查詢現金津貼試行計劃的詳情，可瀏覽網站（www.cashallowance.gov.hk）。