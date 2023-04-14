財委會｜何永賢：無意放寬輪候公屋現金津貼試行計劃

政府前年6月底推出為期3年現金津貼試行計劃，截至今年2月底，已向約85700個合資格一般公屋申請住戶，發放共約27.8億元現金津貼。房屋局局長何永賢表明，不希望加大政府財政負擔，暫時無意放寬計劃，納入輪候公屋1年的人士。



何永賢指政府暫無意放寬輪候公屋現金津貼計劃，以免加大財政負擔。（資料圖片/廖雁雄攝）

在今日（14日）立法會特別財委會會議上，勞工界周小松關注，當局會否將計劃恒常化，及會否考慮將輪候公屋1年的人士納入計劃。何永賢回應說，計劃主要幫助輪候3年仍未能上樓的人士，暫時無意將計劃進一步放寬。至於會否將計劃恒常化，她說政府持開放態度。

實政圓桌的田北辰關注，當局調查濫用公屋個案的進度。何永賢說，政府著緊有關方面工作，亦有與土地註冊處開會，討論如何大量取得資料去做抽查及審查，以及當發現問題後如何跟進等。

她指出，在21/22年度，約有1300宗濫用公屋或違反租約規定而需要遷出的個案，但到22/23年度截至去年12月，已有1500宗相關個案，可見政府已加大力度跟進。

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何永賢：簡約公屋九成半有重用價值

至於立法會財委會早前通過「簡約公屋」首期149億元撥款，房屋局當時估計，以組裝合成建築而成的簡約公屋，當中六成屬於可重用價值，惟政府提交立法會書面回覆指目前估算言之尚早。何永賢今日在特別財委會會議上再次回應議員提問時指，是希望參考首期標書的設計及建造開支，再交代具體數字，強調元件中有九成半能夠重用。

另外，對於議員質疑，劏房租務管制條例截至2月，只有2宗違規個案被成功定罪，建議提高罰款金額。何永賢表示，上月已有多1宗個案被成功定罪，罰款過萬元，紀律部隊人員加緊執法，並正加大罰則。差估署表示，目前1524宗個案中，有1486宗屬租戶向當局查詢期間主動識別；對於有380宗個案的租戶拒絕提供資料，何永賢指每宗個案情況不一，會根據證據和律政司意見提出起訴。