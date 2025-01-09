熱刺對利物浦復仇戰暑假啟德上演？外隊訪香港的多個可能｜01風聲

熱刺在英格蘭聯賽盃4強首回合主場以1：0擊敗利物浦，無論次回合結果如何，被淘汰方的復仇戰有望今年夏天移師來香港上演？一直盛傳利物浦或與英超球隊將於今年7月訪港作賽，惟謠言滿天飛，至今還未有定案。近日，又傳出26次奪得西甲冠軍的巴塞隆拿將於7月27日來港表演賽，並有指賽事與利物浦訪港賽「撞期」，為爭奪啟德體育園主場館「鬧雙胞」掀開序幕。

事件峰迴路轉，有香港公司「宏美集團」昨（8日)稱是巴塞隆拿來港作賽的主辦機構，但公司向啟德體育園申請場地被拒，但啟德體育園反駁，從未收到過申請；足總亦指，未收到相關公司提出比賽申請。

據《香港01》了解，的確有公司就巴塞隆拿球隊與英超球隊訪港賽事與足總接洽中，只是該公司並非「宏美」。換言之，英超球會對壘、巴塞獻技，仍有可能在啟德體育園上演。



利物浦對上一次來港是2017年，當時出戰英超亞洲盃。（資料圖片/Getty Images）

利物浦今年7月訪港並在啟德體育園主場館作賽的消息，自上月開始流傳，甚囂塵上。據了解，若利物浦訪港屬實，可能還有其他英超球隊來港與利物浦對戰，而熱刺剛在英格蘭聯賽盃4強首回合主場以1：0擊敗利物浦。不過，事件一直未獲任何方面證實，包括啟德體育園及中國香港足球總會等都沒有任何回應，亦未知誰是主辦方，球迷只能引頸以待。

至1月初，再有關於西甲球會巴塞隆拿7月訪港、在啟德體育園作賽的消息開始盛傳，更聲稱主辦單位與巴塞達成共識，已經簽約；還有消息指與英超利物浦撞期。但直至1月8日，「主辦單位」才浮出水面。

香港公司「宏美集團」透過公關公司向傳媒發新聞稿，題為「萬眾期待巴塞隆拿7.27 擬在港作賽卻遇場地阻滯」，指巴塞隆拿足球隊擬定於今年7月27日在港作賽，但主辦單位宏美提出的場地申請遭啟德體育園拒絕，令此活動計劃受阻。

新聞稿又指，宏美將全額承擔費用，預料投資最少7,000萬至8,000萬元，不會向港府申請任何資助，會透過與贊助商合作確保活動順利舉行，計劃將7月26日練習賽的一半門票免費派發給基層家庭和弱勢社群，7月27日的正賽門票，10%會定價為每張80元。

西班牙球隊巴塞隆拿（FC Barcelona）亦將會訪港，並稱「宏美」是這場球賽的主辦單位，聲稱跟巴塞隆拿一方達成共識，已簽訂合約，計劃7月27日來港舉辦表演賽，惟上月申請租用啟德體育園主場館不成功，原因是當日場地已租出，租場者就有傳正是利物浦訪港賽事的主辦方。消息傳出後，引來更多不同版本的傳言。

香港的宏美集團表示已經和巴塞簽訂合約，計劃7月27舉辦表演賽。（資料圖片/Reuters）

不過，啟德體育園回覆傳媒查詢時指，曾收到宏美集團有關租用啟德體育園場地的查詢，園方其後向宏美要求提交申請文件，但至今尚未有收到。啟德更特別指出，一般情況下不會評論任何有關園區場地租賃安排的查詢，由於今次情況特殊，才提供更全面資料。

由於一般在港主辦收費賽事，主辦方需要獲得中國香港足球總會方面的批准，才可以向有關當局獲得比賽場地。惟足總回應傳媒表示，未有收到過有關公司提出的比賽申請，也沒有就相關的比賽作出過任何的正式建議。

就同一場賽事，聲稱是巴塞訪港賽的主辦方、啟德體育園與足總各有不同說法的回應，足總及啟德體育園更是罕有點名澄清，令事件顯得耐人尋味。

其後公關公司再代宏美回應，指2024年10月起與啟德體育園溝通，12月上旬接獲啟德體育園以口頭形式通知拒絕申請，12月20日透過電郵再次跟進，並於12月27日與足總進行溝通。

公關又稱接獲啟德體育園通知，他們於2024年12月28日以電郵發出要求主辦單位填寫補充資料的申請表格，因啟德體育園電腦技術問題未成功送達。

今次鬧出爭奪啟德主場的風波，球迷最關注始終是熱捧的英超球隊利物浦、熱刺，以及西甲勁旅巴塞隆拿，到底是否真的夏天來港？

雖然足總回應表示從未與「宏美」接觸，據《香港01》了解，的確有公司就巴塞隆拿球隊與英超球隊訪港的賽事與足總接觸，只是該些公司並非「宏美」。換言之，英超聯賽在啟德體育園上演、勁旅巴塞再次訪港表演賽，仍然有可能性，有待後續發展。

代表宏美的公關公司今日（9日）向傳媒發放啟德體育園對宏美發出的電郵截圖。(公關公司提供)

利物浦對上一次來港是2017年，當時出戰英超亞洲盃。（資料圖片/Getty Images）

利物浦對上一次來港是2017年，當時出戰英超亞洲盃。（資料圖片/Getty Images）

▼ 啟德體育園主場館 ▼

